Lutte contre les pandémies à N’zérékoré : le MATD offre des kits sanitaires aux localités touchées

Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers l’antenne régionale de l’ANAFIC de N’zérékoré, a procédé ce week-end à la remise de plusieurs kits sanitaires aux services de base, dont la municipalité, la direction régionale de la Sûreté et des ONGs de la place.

Cette cérémonie de remise a été présidée par le directeur de cabinet du gouvernorat, Jean Smith Sandy, en présence des représentants de l’ANAFIC.

En procédant donc à cette remise, Jean. Smith Sandy a salué ce geste qui contribuera, selon lui, à lutter contre les maladies dans la région.

« Ce n’est pas la première fois que j’assiste aux remises des kits sanitaires. Comme vous savez, notre région est aujourd’hui le foyer de plusieurs pandémies. Et avec ces kits sanitaires, que recevront ces services, les populations à la base, je suis sûr que ces kits nous aideront davantage à nous éloigner de ces maladies.L’ANAFIC a toujours œuvré dans le cadre du développement communautaire, en contribuant donc à éradiquer la maladie. Ce n’est qu’un de plus dans leur mission. J’invite donc les bénéficiaires à la bonne utilisation de ces kits sanitaires pour le bien de tous », dira Jean Smith Sandy.

Un message qui semble être bien compris par les bénéficiaires, dont le secrétaire général de la commune, Saa Dimio qui représentait le maire.

« Nous sommes très content, au nom de Monsieur le maire, de recevoir ces kits sanitaires. Aujourd’hui, il faut renforcer la surveillance sanitaire, surtout Ebola, le Covid-19, et aussi le Marburg. La population doit continuer toujours à observer les mesures sanitaires tout en lavant nos mains mais aussi le port des bavettes », a confié le secrétaire général.

Cette initiative du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a déjà touché plusieurs préfectures de la région. Sékou Traoré est le chef service régional de l’ANAFIC à N’zérékoré. « Nous avons déjà procédé à une formation au niveau des différentes préfectures de la région forestière. Nous avons commencé tout d’abord à Kissidougou, Guéckédou et Macenta. Et aujourd’hui, c’est au tour de la préfecture de N’zérékoré et de Yomou. Au total, ce sont 1000 kits sanitaires qui seront distribués dans les 7 préfectures de la région forestière. Il y a eu la remise de 130 kits à Kissidougou et ses localités environnantes, 150 à Guéckédou, 150 pour Macenta. Les communautés à la base, les services déconcentrés doivent jouer un rôle important et prépondérant dans la lutte contre les épidémies, raison pour laquelle le ministère a initié ce projet, en collaboration avec l’UNICEF. En dernier ressort, nous allons procéder au renforcement des capacités des communautés pour que désormais elles s’impliquent dans la mobilisation des ressources pour combattre les épidémies », a-t-il fait savoir.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

