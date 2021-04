Ma police met le grappin sur les présumés ravisseurs de l’opérateur économique Dansoko

La Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) a procédé à la présentation ce lundi 12 avril 2021 des présumés kidnappeurs de l’opérateur économique Thierno Mamadou Dansoko.

L’acte se serait passé dans la nuit du 16 mars dernier aux environs de 21 heures au domicile de la victime à Nongo dans la commune de Ratoma. Après les investigations, les services de police sont parvenus à mettre le grappin sur les nommés d’Aboubacar Thiam alias “Sénégalais”, Mohamed Salif Soumah alias Lifsa, Mohamed Soumah, Thierno Amadou Diallo dit Jah Fiston, Tamba Vieux Kamano alias Cavané, Mohamed Lamine Camara alias Pépé Kalé etc.

Selon le Commissaire de police, Thierno Amadou Bah, chef de la section recherches et investigations à la DCPJ, c’est le 17 mars que son service a été informé de l’enlèvement.

« La police judiciaire a mené des investigations qui nous ont permis d’interpeller l’auteur principal de l’enlèvement. Il s’agit d’Aboubacar Thiam alias “Sénégalais” né le 28 décembre 1995 à Kankan. Lequel reconnaît effectivement avoir participé à l’enlèvement de l’opérateur économique Thierno Mamadou Dansoko. Il précise avoir agi avec les nommés John et son petit et que le nommé John s’est servi de sa voiture Toyota Corolla, de son PMAK et de son TT30 lors de l’enlèvement de la victime. Il précise que la victime a été enlevée de force et a été conduit dans un immeuble situé au quartier Lambanyi, carrefour canadien appartenant à un certain Mamadou Fofana, résident en France. Ainsi les perquisitions effectuées dans cet immeuble où Thierno Mamadou Dansoko a été séquestré nous ont permis de saisir 5 armes de guerre dont 3 PMAK et 2 Matt49 avec plus de 300 munitions. Cependant les autres ravisseurs n’ont pas été trouvés sur les lieux. Ainsi, nous avons réussi à interpeller le gérant de l’immeuble. Il s’agit de John Mansaré, né en 1969 en Sierra Leone. Il déclare avoir loué cet appartement à un certain Mamadou Moussa Diallo qui est en fuite et qu’il le lui aurait loué pour le compte d’un certain Mamadou Diallo également en fuite qui serait venu des États-Unis », a déclaré le commissaire de police.

En plus de l’enlèvement, les services de police découvrent que Aboubacar Thiam alias ‘’Sénégalais’’ aurait participé à plusieurs opérations de vol à main armée à Conakry et environs avec ses complices Mohamed Salif Soumah alias Lifsa, Mohamed Soumah, Cavané et consorts. Si pendant l’audition, Aboubacar Thiam alias ‘’Sénégalais’’ a été le seul qui a reconnu avoir participé à l’enlèvement de l’opérateur économique, face à la presse il nie toute implication dans toutes ces opérations. Pourtant Mohamed Soumah et Tamba Vieux Kamano alias Cavané ont tout avoué.

« Ces armes que vous voyez ont été envoyées chez moi vendredi aux environs de 17 heures dans un sac de voyage contenant des vêtements. Mais je ne savais pas qu’il y avait des armes dedans. Ils m’ont dit qu’ils se rendaient à un anniversaire. Il s’agit de Jah Fiston, Pépé avec Cavané. C’est ainsi que les armes ont été emmenées chez moi. Et aux environs de 14 heures, ils (policiers) sont allés m’arrêter chez moi alors que j’étais en compagnie de ma femme enceinte et de mon petit. Moi je suis un danseur. C’est à cause d’un accident dont j’ai été victime que j’ai oublié la dance » , a signifié Mohamed Soumah.

« Ce que moi je peux c’est de relâcher le petit danseur et le nommé Fiston car ils n’ont rien à voir dans cette histoire, c’est des innocents. Mais tous les autres prévenus qui sont ici on a déjà mené des opérations ensemble. En ce qui me concerne, je peux dire que j’ai mené au moins quatre opérations. Je n’ai pas d’armes, c’est Salif qui m’en envoie à chaque opération mais je n’ai jamais tué personne. Je joue juste un rôle offensif, c’est-à-dire que c’est moi qui rentre dans la maison », confesse-t-il.

L’immeuble dont il est le gérant aurait servi de lieu de séquestration de Thierno Mamadou Dansoko. John Mansaré s’explique : « Il y a quatre appartements dans l’immeuble. Depuis 5, 6 ans je loge les gens là-bas sans problème. Il y a un appartement en bas où vivait une dame qui est sortie. Alors il y a un démarcheur qui a envoyé un monsieur qui a loué l’appartement pour 5 mois pour son frère qui devait venir des États-Unis. Je l’ai dit à mon patron qui est à Paris et quand j’ai reçu l’argent on a fait le contrat. Un jour, la police est venue attaquer l’immeuble sous prétexte qu’il y a des bandits là-bas. Moi je loge tout le monde mais je ne peux pas savoir si tu es bandit ou pas ».

Deux suspects sont également activement recherchés par les services de police, il s’agit de Mohamed Diallo et Bailo Bah. La police promet une récompense de 30.000$ soit environ 300 millions de francs guinéens à tout citoyen qui aidera à l’arrestation de l’un d’entre eux.

Maciré Camara