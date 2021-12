Ma propostion pour une transition réussie (Mohamed Lamine Camara)

Ma proposition pour la réussite de la Transition est fonction de répartition des tâches distinctes selon la feuille de route en deux phases :

La première phase doit s’articuler sur les réformes institutionnelles profondes à mettre en œuvre par le gouvernement à court, moyen et long terme selon le calendrier défini par le CNRD de la durée de la transition bien évidemment avec l’organisation de toutes les élections locales et nationales ;

La deuxième phase est l’ensemble des réformes des forces de défense et de sécurité que l’organe du CNRD doit s’en charger avec le président de la transition selon la feuille de route de la transition définie par le calendrier transitoire à court, moyen et long terme. Pour ce faire, il faut que les nominations civiles et militaires soient nécessaires et indispensables pour le bon fonctionnement de la transition sinon qu’à les asseoir pour des fins non effets bénéfiques.

Mohamed Lamine Camara