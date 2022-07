Macenta : le bilan de l’accident de la route s’alourdit, 9 morts dont 4 enfants

La route continue de faire de tuer dans le pays. Sur la l’axe national, numéro 2 sur la colline de Zogboloma, à Macenta, un minibus en provenance de Faranah s’est heurté à un bus et s’est renversé avec plusieurs passagers à bord.

Si sur le coup , il y a eu 6 morts sur place, mais ce matin, le bilan s’est allourdi à 9, selon le préfet de Macenta que nous avons joint au téléphone.

« Lorsque nous avions été sur les lieux la nuit, on a trouvé 5 morts et les 4 autres sont décédés dans la même nuit. Donc il y a plusieurs blessés graves. Au total, il y a eu 9 Morts. Parmi les morts, il ya eu 4 enfants et 3 femmes et deux hommes, » a expliqué le préfet, le colonel Ousmane Diallo.

Déjà, toutes les dispositions sont prises par l’hôpital préfectoral de Macenta, à en croire l’officier.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

