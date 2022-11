Macenta : le corps sans vie d’une écolière ligoté retrouvé dans un puits

C’est une découverte macabre qui a indigné plus d’un dans la commune urbaine de Macenta, préfecture située à près à 120 kilomètres du chef-lieu de la région administrative de N’zérékoré, au sud du pays. La victime s’appelle Blandine Guilavogui, élève en deuxième année et âgée environ 8 ans.

C’est hier jeudi 17 novembre que son corps sans vie a été retrouvé dans un puits, non loin d’une concession familiale, dans le quartier Hèrèmakono, commune urbaine de Macenta. Elle a été assassinée par les Inconnus. Sur le corps sans vie, se trouve des traces et sa bouche était bandée.

Une information confirmée par le procureur du tribunal de première instance de Macenta que notre rédaction a joint au téléphone.

« Les conditions dans lesquelles la fille a été retrouvée sont atroces. Elle était ligotée par les mains, les pieds et la bouche bandée. Elle était aussi en tenue scolaire de l’école primaire couleur bleue. Il y a deux personnes qui sont déjà interpellées, notamment la tutrice qui avait la garde de cette fillette. Parce que la fille a fait des jours on ne l’a pas retrouvée. Sa tutrice n’a informé personne. La seconde, c’est celle qui a découvert le corps dans le puits. On ne dit pas que c’est eux, mais l’enquête commencera par eux. Donc les enquêtes sont déjà en cours », a expliqué Mamadou Bhoye Diallo.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, le corps de l’écolière se trouvait à l’hôpital en attendant son enterrement.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’zérékoré

