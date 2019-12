Macenta/Emery Koïvogui épouse Makanéra à l’AG de l’UFDG : ‘’Alpha Condé n’aime pas Macenta et ses fils’’

L’Assemblée géénrale (AG) de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) dans la commune urbaine de Macenta, au sud du pays s’est déroulée dimanche, 22 décembre, sous la présidence d’une forte délégation dudit parti venue de Conakry.

Au cours de cette assemblée, c’est le responsable national des jeunes, l’honorable Bakary Keita qui, dans un premier temps a présenté les nouvelles structures de base du parti dans cette localité.

« Nous sommes venus attirer leur attention sur la nécessité qu’ils se mettent en ordre de bataille contre le 3è mandat et la nouvelle constitution mais aussi qu’ils se préparent pour gagner les prochaines élections législatives. Nous avons mis en place un bureau fédéral composé des organismes jeunes et femmes. Il faut qu’on montre que Macenta n’est pas la propriété privée de Monsieur Alpha Condé et de son clan », a déclaré Honorable Bakary keita.

De son côté, l’ancienne alliée du RPG, l’épouse de Alhoussein Makanéra Kaké s’en est prise au président Alpha Condé pour, dit-elle, n’avoir pas tenu ses engagements. « Nécessairement, je dois être là. Pourquoi ? On doit venir pour sauver nos parents parce que les gens viennent ici pour les tromper en disant qu’Alpha Condé est ceci ou cela. Moi, j’étais avec le RPG, j’ai fait presque 6 ans là-bas. Nous sommes venus leur dire de quitter le parti au pouvoir parce que le président professeur Alpha Condé nous a fait mentir. Il nous a envoyé de venir faire la campagne. Il avait promis la reprise des unités industrielles de notre préfecture pour créer de l’emploi. Mais jusqu’à présent, nos fils qui ont fini les études n’ont pas de travail. Alpha Condé n’aime pas Macenta et ses fils », a accusé Emery Makanéra Koïvogui.

Cette rencontre s’est terminée par la présentation des membres des structures aux militants et sympathisants du parti.

Amara Souza soumaro, correspondant à N’zérékoré