Macenta : un immense feu ravage depuis des jours la grande forêt de Ziama

Depuis trois jours, un feu dont l’origine reste encore inconnue continue de ravager la plus grande forêt en Guinée (forêt de Ziama) et la plus importante des forêts humides de l’Afrique de l’Ouest, située dans la sous-préfecture de Sérédou, préfecture de Macenta.

Selon les informations en provenance de la localité, la situation dramatique dans la mesure où le feu continue sa progression dans ladite forêt sous le regard impuissant des populations qui n’ont aucun moyen adéquat pour stopper l’élan du feu.

« Le feu risque de causer des dégâts irréparables si rien n’est fait. C’est pourquoi nous demandons au gouvernement d’agir le plus urgemment que possible, notamment la ministre en charge de l’Environnement et du Développement Durable, le ministre en charge de l’Administration du Territoire et la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le ministre délégué à la Défense Nationale », explique un citoyen sur place.

Avec ses 120 000 hectares, la forêt classée de Ziama constitue la plus grande forêt de la République de Guinée, et elle est une partie intégrante et importante du patrimoine international. Elle a été reconnue « Réserve de la Biosphère » par l’UNESCO. Et elle est la plus importante des forêts humides d’Afrique de l’Ouest.

A en croire les spécialistes, cette forêt abrite 1300 espèces de plantes, plus de 500 espèces animales. On n’y trouve plusieurs espèces animales dont le chimpanzé, la panthère, l’éléphant…

Il est donc temps d’agir pour sauver ce patrimoine pour le bien de tous. Nous y reviendrons !

Youssouf Keita