Maka Bah : ‘’seulement un élève noir a reçu l’examen (SHSAT) d’admission dans l’unique lycée Technique (de Staten Island) à NY en 2019″

Mediaguinee : Dans quelques jours, vous organisez une compétition dénommée Spellingbee. C’est quoi Spellingbee ?

Mamadou Maka Bah : Le spelling bee est une compétition d’épellation d’orthographe des mots qui permet d’améliorer le niveau des élèves en orthographe, vocabulaire et surtout de renforcer leur confiance en soi sur scène.

Depuis quand ce programme est pratiqué aux États-Unis ?

Ce programme est pratiqué aux États-Unis depuis 1925 dans les différentes écoles mais également au niveau national. Chaque année ça continue sauf ca de force majeure comme l’année de Covid-19. Mamadou Maka Bah Président de la Communauté Guinéenne de New York-New Jersey et Connecticut est l’initiateur de la compétition au sein de la communauté guinéenne. Son souhait, rehausser le niveau d’étude des enfants de de la Diaspora Guinéenne et ceux de l’État de New York placé 37 sur les 50 États d’Amérique dans le domaine de l’éducation des enfants( Un classement qui qui fait mal au Gouverneur de L’Etat de NY). Également voir les élèves Guinéens en grand nombre dans les lycée d’élite ( specialized high schools) de la ville de NYC qui fait 4% de représentantation des élèves noirs de la ville de NYC. Aussi bien voir un Guinéen remporter le National’s Spelling Bee aux États-Unis afin d’ouvrir la voie aux Guinéens des États-Unis d’aller dans les meilleures universités Américaines avec bourses d’études. Et ouvrir la voie aux Guinneens d’ailleurs qui veulent faire leurs études dans ce pays. Ce programme renforce beaucoup la cohésion sociale entre les parents et élèves.

En quoi ce programme est-il important pour la communauté ?

Ce programme est très important car il permet de renforcer ou de développer très rapidement la connaissance de l’orthographe, le vocabulaire, la communication, la confiance en soi des mots. La plupart des écoles le pratique pour rapidement élever le niveau supérieur de l’élève en lecture.

Vous êtes à votre 2ème compétition, y a-t-il eu un avantage au sein de la communauté depuis que vous avez annoncé ce programme durant votre campagne en 2018 ?

Oui, il y a eu un avantage car les parents d’élèves sont beaucoup informés et alertés pour cette compétition au niveau national (USA) et au niveau local (dans les écoles) et chacun aimerait voir son enfant remporter cette compétition et être reçu à la maison blanche par le Président américain et bénéficier des bourses d’études pour leurs cycles universitaires.Mais pour remporter le spelling bee au niveau national, il faut le pratiquer à l’école et au sein de la communauté guinéenne car la plupart des gagnants le pratiquent au sein de leurs communautés. Par exemple, la valeur du Hafia FC était la compétition (antrainnement) au niveau local et au niveau national.

Parlez-nous du “Specialized high school” ? Combien sont à New York City ?

Le specialized high schools sont des lycées Techniques ou les lycées d’élites de la ville de NYC. Pour eu arriver il faut passer un examen( SHSAT) très serré en lecture et calcul pour les classes de la 8ème et 9ème année quand vous voulez vous rattraper. Ils sont au nombre de 9 pour la ville de NYC.

2 à Manhattan

2 à Queens

2 à Brooklyn

2 dans le Bronx et

1 à Staten Island.

Est-ce que vous connaissez quelques statistiques de la participation de notre communauté dans ces écoles d’élite de la ville ?

OUI, Dans ces écoles d’élite, les Noirs sont très faiblement représentés. Mon bureau s’est basé sur les statistiques données par le département de l’Education de la ville de NYC(DOE) pour initier ce programme au sein de ma communauté. Je vous donne les statistiques. Dans l’un des neuf (9) meilleurs lycées techniques de la ville appelé Stuyvesant High School à Manhattan, seulement sept (7) Noirs sur un effectif de 895 admis pour l’année 2020.Dieu merci parmi les 7 noirs, un Guinéen. Et c’est ce Guinéen qui avait été premier pour la promotion de la 7ème année quand on avait organisé cette compétition pour la 1ère fois. Quant aux 7 Noirs, ils représentent moins de 1%. Les Latinos, 33 gagnants, soit 3,7%. Alors que les Latinos et les Noirs font 70% des élèves des écoles de la ville. Mais les 2 combinés font juste près de 11% de représentantation dans les lycéestechniques. Les Asiatiques, sur les 895, ils ont pris les 587 places, soit 65,6%. Ces statistiques sont juste pour cette école de Stuyvesant à Manhattan.Autres statistiques dans une école d’élite sise à Staten Island, le 5ème quartier de la ville de NYC, seulement un étudiant noir a reçu son examen (SHSAT) d’admission en 2019 à Staten Island Technical School, selon (DOE).Selon l’article, dans cette école, sur les 304 Admis, 11 Spanish et 1 Noir, 143 Asiatiques et 119 Blancs.Au total Pour les 9 (specialized high schools) lycées techniques de la ville de NYC pour l’année 2019, il y avait 27500 candidats seulement 5830 ont eu l’examen. Parmi les admis : les Noirs représentaient 4% ( moins de 200 élèves) sur les 5830 ; les Latinos 6,6% ; les Asiatiques 51% ; et les Blancs 28,5%. Voici les statistiques très alarmantes des écoles d’élite de la ville de NYC.

La compétition étant prévue pour le 30 Mai, combien se sont déjà inscrits au jour d’aujourd’hui et combien d’États participent à la compétition ?

Il y a 110 inscrits pour 12 États : Atlanta, Alabama, Ohio, Indiana, Minnesota, Philadelphia, New Jersey, New York, Conneticut, Massachusetts, Texas et North Carolina.

Quel est votre objectif à éteindre pour ce programme ?

Notre objectif, c’est de voir l’enfant Guinéen dans les meilleures Universités du pays. Pour cela il faut attirer l’attention des parents d’élèves pour que l’éducation soit une priorité collective car les statistiques du DOE sont très alarmantes. Comme disent les Américains (have a big dream) il faut rever grand. La GUICA NY-NJ-CT espère bien ces statistiques alarmantes allertera la communauté Guinéenne de NYC pour mieux attacher les ceintures derrière nos enfants. Nb : L’enfant du Maire de NYC est sorti de l’une des écoles d’élites pour aller à l’Université de YALE.

Comment est-ce que vous comptez réaliser ce programme cette année avec la pandémie de Covid-19 ?

Cette année, la compétition se tiendra sur zoom à cause de la pandémie de Covid-19. C’est une application de visioconférence utilisée pour les meetings et qui peut prendre plus de 1000 participants. Alors ce jour 30 Mai 2021 vous êtes tous invités à venir supporter nos briants élèves.

Votre mot de fin ?

Permettez-moi de remercier Mediaguinee pour l’opportunité que vous m’offrez à passer ce message pour l’intérêt de tout un chacun. Mais également également remercier la Diaspora Guinéenne, les membres de mon bureau, la commission de Spellingbee,les parents d’élèves, les autorités consulaires de l’ambassade, les différents Présidents des Communautés Guinéenne dans les différents ÉTATS, les Présidents des organisations de la communauté, les médias et toute autre personne de bonne volonté à voir aimé et soutenu de près ou de loin ce noble projet.

Propos recueillis par Maciré Camara