Macka Baldé félicite le président Alpha Condé pour sa brillante réélection

Le peuple de Guinée s’est exprimé en faveur de notre candidat » « J’adresse mes vives félicitations à son excellence, monsieur le président de la République, professeur Alpha Condé pour sa brillante réélection le 18 octobre 2020.

Le peuple de Guinée dans sa majorité s’est largement exprimé en faveur de notre candidat.

Je suis sûr que ce premier mandat de la quatrième République sera très différent des deux autres mandats. E

n écoutant les premiers mots du président élu, j’observe une grande détermination d’aller de l’avant pour le bonheur du peuple de Guinée.

J’invite les candidats malheureux à accepter le choix de la majorité des urnes, et à privilégier le dialogue, la paix. Le pays a plus besoin de toutes ses filles et fils pour le bonheur de tous ».

Je remercie les populations de Dalaba qui ont contribué à réaliser cette victoire du candidat du Rpg-arc-en-ciel et de la CODECC.

Ensemble construisons notre cher pays pour le bonheur de tous. Mes remerciements à tous les militants et sympathisants du Rpg-arc-en-ciel et de la CODECC.

Je suis prêt à accompagner ce nouveau défi pour le bonheur du peuple de Guinée.

Macka Baldé, vice-président des nfd, nouvelles forces démocratiques, DGA de l’ANVJ et directeur de campagne de la mouvance présidentielle dans la Préfecture de Dalaba