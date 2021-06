Macka et Fatoumata s’unissent pour l’éternité !!!

La vie de “célibat” du gentleman Macka Diaby connaîtra dès ce vendredi un coup d’arrêt. Ce garçon venu de Dabola, la ville aux montagnes de bauxite, au centre du pays, fera passer, samedi, 12 juin 2021, la bague au doigt de celle qu’il a choisie pour l’éternité, lors d’une cérémonie grandiose. Fatoumata Sidibé sera désormais madame Diaby.

Courtois, bosseur, affable, sentinelle du parti au pouvoir et taquin, le jeune natif de la sous-préfecture de Arfamoussaya a choisi comme parrain l’As de l’ONT Laye Junior Condé. Sa belle et charmante future épouse qui sera dans une robe au style élégant et classique a préféré une battante femme daffaires Nana Kanté comme la marraine.

Cette union entre Macka et Fatoumata -qui sera célébrée devant une foule d’amis, de parents et de caméras- fera forcément des étincelles à Conakry et marquera les esprits.

Heureux wedding, couple DIABY !!!