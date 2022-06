Macky Sall au CNRD : « aucun de nos pays n’a intérêt à s’éloigner de son voisinage immédiat »

Le président sénégalais et président en exercice de l’Union africaine n’est visiblement pas l’homme de la junte guinéenne. Sur France24 et RFI, Macky Sall a rappelé au CNRD que le fait que la Guinée ait une façade maritime et sa propre monnaie ne l’immunise pas contre les sanctions de la Cedeao.

« On le voit bien que pour Conakry, la transition considère que Conakry ayant un accès maritime, ayant sa propre monnaie, peut-être serait plus résiliente face aux sanctions de la CEDEAO. Mais je dis simplement qu’aucun de nos pays n’a intérêt à s’éloigner de son voisinage immédiat et de sa communauté », souligne le chef de l’État du Sénégal. Mais, ajoute-t-il, « il est clair qu’il nous faut revoir le système tel qu’il fonctionne ».

Poursuivant, il a expliqué le souci lié à l’attitude des pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU qui parrainent des Etats et rendent difficiles les sanctions de la Cedeao. Déplorant le fait que l’institution sous-régionale n’intervient pas depuis un moment militairement dans les Etats.

« Si nous devons être impuissants devant des pays qui foulent aux pieds les règles communes, alors il y a problème », a-t-il indiqué.

Elisa CAMARA