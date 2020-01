Macky Sall entretient le flou sur le 3è mandat : ''je ne répondrai ni par oui ni par non"

Jamais deux sans trois. Après Alpha Condé de Guinée et Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire, voilà Macky Sall qui tombe dans l’ambiguïté du 3è mandat. Face aux journalistes de son pays, le numéro un sénégalais a confié mardi qu’il ne répondra ni par oui ni par un non à la question de 3è mandat qui continue de faire couler assez d’encre et de salive au pays de la Téranga.

“Je ne répondrai ni par oui ni par non. L’année dernière je me suis prononcé sur cette question. Et si j’en parle encore, personne ne se mettra au travail dans mon parti. Et pour le moment, je préfère de ne pas en parler car cette question n’est pas à l’ordre du jour. Au moment opportun je vais me prononcer”.



Mediaguinee