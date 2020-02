Macky veut que le Sénégal organise la CAN dans les 4 ans à venir : doit-on craindre pour la candidature de la Guinée ?

A part les grandes annonces, la Guinée, candidate pour l’organisation de la CAN 2025, est lentement pressée. Pendant ce temps, le Sénégal qui tient à organiser la biennale du football africain dans les cinq prochaines années a lancé hier en grande pompe la construction d’un stade de 50 000 places dans la nouvelle ville de Diamniadio.

« Je demande au Ministère des Sports de travailler ardemment avec la Fédération sénégalaise de football et son président, Me Augustin Senghor, afin que le Sénégal puisse organiser dans les quatre ans à venir la coupe d’Afrique des Nations (CAN). Le stade nouveau, nouveau temple de nos vaillants Lions de football, le stade Léopold Sédar Senghor qui sera rénové et mis à niveau, la remise à niveau de nos stades régionaux, nous offre l’opportunité, et nous sommes prêts à la saisir », dit le président sénégalais lors de la cérémonie de lancement.

Doit-on vraiment craindre pour la candidature guinéenne quand on sait que le Sénégal avait émis l’idée d’une coorganisation avec Conakry?