Macron à Aliou Bah : “j’avais condamné le 3è mandat en Guinée. Qu’est-ce qu’on pouvait faire d’autre?”

A Montpellier, au sud de la France, lors du 28è sommet Afrique-France le président de la République française Emmanuel Macron s’est prononcé vendredi sur le cas guinéen après les piques de Aliou Bah de MoDel.

Le locataire de l’Élysée, apparemment très relaxe lors de la séance plénière avec onze jeunes africains a indiqué avoir condamné publiquement le 3è mandat en Guinée, sans citer nommément l’ancien président Alpha Condé.

” (…) Le 3è mandat dans votre pays [Guinée], je l’avais condamné avant, au moment et après des élections. Je l’avais condamné publiquement dans toutes mes déclarations. Qu’est-ce je pouvais faire d’autre ?’’, demande le dirigeant français. Et d’ajouter : ‘’nous ne pouvions pas faire d’intervention ou d’ingérence. On a réduit beaucoup la coopération gouvernement-gouvernement pour la remettre vers des ONG, des associations et autres”.

Parlant du coup d’Etat du 5 septembre dernier qui a mis fin au régime d’Alpha Condé, Macron dit avoir soutenu la position de la CEDEAO.

Noumoukè S.