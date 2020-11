Macron félicite Ouattara et non Alpha : ‘’c’est vraiment bien fait pour Alpha’’ (Guilavogui, fédéral UFDG/Kankan

Après être tous deux sortis vainqueurs de l’élection présidentielle dans leurs pays respectifs les 18 et 31 octobre derniers, le Pr Alpha Condé et le Président Alassane Ouattara ont brigué chacun un troisième mandat à la tête de la Guinée et de la Cote d’ivoire. Après les résultats définitifs de part et d’autre, le Président français Emmanuel Macron a adressé une lettre de félicitation à Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire pour sa victoire, alors que le Président Alpha Condé n’a reçu aucune félicitation de sa part.

Ce deux poids, deux mesures du locataire de l’Elysée fait réagir les hommes politiques de la ville de Kankan. Antoine Dogbo Guilavogui, Secrétaire fédéral de l’UFDG dans le Nabaya, pense que c’est très bien fait pour Alpha Condé :

« Si Macron a félicité Ouattara, il a pensé que Ouattara est plus démocrate qu’Alpha Condé. Donc si Macron ne le félicite pas je crois que ce sont des analyses très profondes. Les élections ont été tumultueuses dans les deux pays, mais pourquoi un choix très particulier sur Ouattara, c’est parce qu’il pense que là-bas est meilleur, là-bas on parle de 80 morts et nous on parle de 400 et quelques. Je crois que c’est vraiment bien fait pour Alpha, la Guinée n’est pas sur la ligne de la démocratie », estime-t-il.

Pour Lancinet Condé, fédéral du Bloc Libéral (BL) à Kankan, cette attitude de Macron résulte du fait que la Guinée a rompu avec la France depuis l’indépendance en 1958.

« La félicitation du Président Ouattara par le Président Macron n’est pas une chose surprenante dans la mesure où la Côte d’Ivoire est une vieille amie à la France, depuis l’indépendance jusqu’à nos jours. La France-Afrique qui a été mise en place fait que la France veille mieux sur la Côte d’Ivoire et beaucoup de ses actions économiques sont là-bas. Donc la France protège la Côte d’Ivoire et ils seront toujours avec le Président Ouattara. Mais en ce qui concerne la Guinée, ils ne pourront jamais accepter de féliciter le Président Alpha Condé parce que depuis l’indépendance la Guinée n’est pas avec la France, la Guinée a complètement rompu avec la France », pense-t-il.

A noter que le Pr Alpha Condé a tout de même été félicité par certains candidats malheureux, c’est le cas de Dr Ousmane Kaba.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

623 77 06 09