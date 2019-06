Madagascar-Guinée : le Syli tombe sur un os !

Dans son premier match de poule contre le Madagascar à Alexandrie, le Syli a manqué l’occasion de revenir à hauteur du Nigeria dans la poule B.

 

Dans son 4-4-3 classique, le sélectionneur de l’équipe de Guinée a aligné un onze plutôt logique au vu des derniers matchs de préparation. Le Syli mené par Amadou Diawara en l’absence du milieu de Liverpool Naby Keita a plutôt réussi son entame de match avec une parfaite maîtrise du ballon. Un round d’observation qui tourne vite à l’avantage des joueurs guinéens qui se font entendre à la 14ème, sur une percée de Cissé Ibrahima, Kamano tente sa chance d’une frappe enroulée qui frôle le montant gauche du portier des Bareas (les zébus).

La réaction timide des Bareas sur 25 mètres reste sans danger pour Aly Keita, le portier du Syli.

A la 26ème, sur une lancée de Diawara, Kaba fait une remise pour Traoré qui voit son tir dévié en corner à la suite duquel Julian Janvier manque l’ouverture du score d’une bonne tête pour le Syli. Les guinéens accélèrent et c’est sur un laser du Napolitain Amadou Diawara à la 34ème, que l’attaquant de Dijon Sory Kaba lobe le portier avant de placer le ballon au fond des filets, 1-0 pour le Syli.

C’est avec cet avantage logique que la Guinée rentre aux vestiaires après le coup de sifflet de l’arbitre du soir. Sory Kaba lui, a signé son premier but en match officiel avec la sélection guinéenne.

Les barreas avaient du verbe

Revenus avec un tout autre visage en débat de seconde période, les malgaches bousculent la défense du Syli. Et sur un corner bien négocié côté droit, Adrianantenaina place une belle tête qui ne laisse aucune chance au gardien du Syli, 1-1.

La Guinée a une eu l’occasion de reprendre l’avantage à la 52ème, le tir de Sory Kaba lancé par Diawara frôle le montant gauche malgache. Les malgaches eux ne se loupent pas et profite d’une passivité défensive du Syli pour prendre l’avantage grâce à Andrea Quiapique le ballon pour tromper Aly Keita, 2-1.

Paul Put lance Naby Keita à 20 minutes de la fin

Transparent depuis le début du match dans son couloir, le capitaine Ibrahima Traoré décide de se mettre en évidence en prenant beaucoup plus le jeu à son compte. Et sur un contre obtenu à la suite d’un corner mal négocié par les malgaches, l’ailier de Gladbach file sur dans la surface avant d’être fauché en pleine dans sa course. Kamano profite et égalise 2-2 sur penalty obtenu à la 65ème. D’autres assauts du Syli à l’image de Naby Keita qui lance parfaitement le girondins qui ne trouve pas le cadre après un contrôle raté 68′.

A la 70ème, Sory Kaba qui réussit son intégration dans le onze aligné par le sélectionneur Belge, lance parfaitement Traoré qui échoue dans son face-à-face contre le portier. Le même Sory Kaba, à la suite d’une bonne exploitation du ballon trouve le joueur de Fulham Ibrahima Cissé qui loupe son intérieur du pied.

Paul Put tente le forcing pour arracher la victoire en lançant Fodé Koïta 74ème minute en remplacement de François Kamano. Les malgaches ne voulaient rien lâcher et multipliaient les assauts dans la surface guinéenne, mais la défense du Syli tentait de rassurer. La Guinée essayera de pousser dans le temps additionnel, 90+2 avec Naby Kéita qui rate une énorme opportunité de redonner l’avantage à son équipe, faute d’une tête nonchalante sur un bon centre de Traoré.

Après avoir vandalisé un grand nombre d’occasions dans les 25 dernières minutes de jeu, le Syli s’en sort avec nul qui risque de lui compliquer la situation dans cette poule où le Nigeria, son prochain adversaire occupe la première place avec 3 points à l’issue de la première journée.

Bernard Leno