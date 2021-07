Madic 100 frontière arrête la politique : « ça été un honneur de vous servir »

Dans une vidéo sur sa page Facebook où il a réitéré ses excuses au président de la République, Mamadi Condé dit Madic 100 Frontière a affirmé sa volonté de mettre un terme à ses activités politiques. Dans cette vidéo de plus d’une heure, Madic 100 Frontière, s’avouant épuisé et à terre, a motivé sa décision par le fait pour lui d’assumer les responsabilités vis-à-vis de sa petite famille au Canada.

« Chers compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Excellence Elhadj Cellou Dalein Diallo, membres du bureau exécutif de l’UFDG, les bureaux fédéraux y compris les sections, militants et sympathisants, c’était un honneur, un privilège et un grand plaisir d’avoir accompagné Elhadj Cellou Dalein Diallo. Ça me vient du fond du cœur, je ne le regrette pas. Les membres du bureau exécutif, Son Excellence Elhadj Cellou Dalein Diallo, ma demande aujourd’hui et à la jeunesse guinéenne, je veux mettre fin à toute activité politique. Elhadj Cellou Dalein Diallo, un message qui va être accompagné par une lettre que j’ai déjà faite que je vais soumettre à la section de Québec, dont je suis le secrétaire général, qui va soumettre au fédéral de Montréal, Pethel. Monsieur le Président Elhadj Cellou Dalein Diallo, l’arrêt de mes activités politiques c’est tout simplement parce que ma petite famille ici a besoin de moi. Je suis très jeune pour le moment pour continuer à prendre ce lourd fardeau, je ne suis pas prêt à abandonner ma famille parce que ça ne va pas avec le combat Monsieur Elhadj Cellou Dalein Diallo. Ainsi je vous demande aujourd’hui très humblement, très sincèrement, et je vous garantis aussi que tout ce qui est confidentialité à votre égard et à l’égard du parti, je vais toujours rester loyal, humble et serein. Veuillez accepter mon arrêt dans les activités politiques. Pour la première fois je vais dire je suis fatigué, je suis épuisé, je suis à terre. Un an d’absence au Canada, j’ai un autre combat à faire, c’est de me remettre debout parce que je suis à terre. Je ne vais pas rentrer dans les détails Elhadj Cellou Dalein Diallo. Ça a été un honneur de vous servir, ça a été un grand plaisir de passer ces moments exceptionnels auprès de vous. Peuple de Guinée c’est pas de vous abandonner, ce n’est pas de vous laisser tomber, peut-être un jour viendra, Dieu va me donner d’autres moyens, d’autres capacités de répondre à vos appels mais aujourd’hui je vous demande de me laisser me reposer, de me laisser me reconstruire, de me laisser prendre soin de ma petite famille ici parce que c’est une grande responsabilité et je ne veux pas faillir à mes responsabilités. J’ai été confronté à beaucoup de choses, beaucoup de problèmes familiaux que je ne peux pas divulguer sur les réseaux sociaux. Chers Guinéens, chers combattants, je vous remercie infiniment, toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont fait un effort pour Madic, qui ont supporté Madic. Jamais je ne vais vous abandonner, jamais je ne vais vous laisser, jamais je ne vais vous décevoir », a-t-il déclaré dans cette vidéo de plus de 250.000 vues.

Maciré Camara