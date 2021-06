Madic et Grenade graciés : ‘’le président vient encore de nous montrer le chemin de pardon pour une Guinée meilleure’’ (Komara)

La grâce présidentielle accordée aux deux prisonniers (Grenade et Madic 100 frontière) continue d’être saluée par les acteurs politiques et sociaux de tout bord. Pour le secrétaire administratif du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel), Lansana Komara, ce geste du président Alpha Condé prouve à suffisance qu’il est un homme de paix.

« Ce qui est clair, c’est que les gestes du chef de l’Etat prouvent à suffisance que le Pr Alpha Condé est un homme de paix. C’est un geste magnanime qui prouve à suffisance qu’il est un homme de paix, que les Guinéens se donnent la main et qu’on pardonne. Sinon ce que ces gens là ont fait, c’est indéniable. Mais le président vient encore de nous montrer le chemin de pardon pour une Guinée meilleure, prospère et unie dans la paix. Parce qu’on ne peut pas faire le développement sans l’unité et la paix. C’est ce que le président Alpha Condé a montré. Les actes que ces gens ont posés ne sont pas des actes d’adversaires, ce sont des actes d’ennemis. Mais si le président a vu tout ça et pardonné, ça montre qu’il (Pr Alpha Condé) est un grand homme et un homme d’Etat. Voilà ce que je peux dire et dire aux Guinéens que ce pays nous appartient tous. Que sans haine, qu’on se donne la main pour la construire ».

Youssouf Keita