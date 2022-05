Madifing Diané sur la liste des 27 : ‘’que Dieu ne mette pas dans ma main l’âme d’un prochain’’

Cité par le Procureur Général de la Cour d’Appel de Conakry, hier mercredi 04 mai 2022, avec le président déchu Alpha Condé sur une liste de 27 personnes suspectées d’avoir joué un rôle dans la commission des crimes et exactions sous l’ancien régime, l’ex-Gouverneur de la région de Labé vient de réagir.

Joint au téléphone ce jeudi 05 mai, Elhadj Madifing Diané, dans cet entretien exclusif, se dit serein et ne se reproche de rien.

« Je prie Dieu jusqu’à la fin de ma vie, que Dieu ne mette pas dans ma main l’âme d’un prochain. Je n’en ai pas encore, que Dieu m’en préserve jusqu’à la fin de ma vie. De l’université jusque dans la rue, et devant l’imam (Elhadj Badrou ndlr) les quatre personnes, l’autopsie a été faite, ce n’est pas moi, j’étais à Conakry. C’est parce que je suis gouverneur de Labé, on a vu les violences qui étaient là-bas. Trois jours, on tire dans ma cour et ma résidence. De toutes les façons, ils vont me dire qui est le plaignant, qui j’ai tué. Donc patientez», affirme Madifing Diané.

Selon notre interlocuteur, pour le moment, il ignore qui a porté plainte contre lui et ce qu’on lui reproche.

« Je ne réponds pas à ça, je ne réponds pas. Quand le procureur va m’appeler, il va me dire le plaignant contre ma personne. C’est en ce moment que je vais parler. Je ne sais pas qui est plaignant, je ne sais pas de quelle victime on me reproche, il faut que je les entende d’abord, qui a fait la plainte contre moi, je veux le savoir, on est dans un pays de droit, c’est une affaire de justice. Certainement, c’est la formulation qui n’est pas bonne en disant pour assassinat. Donc quand ils vont nous appeler on verra. Mais pour le moment, on ne sait même pas de quoi il s’agit. Vous, vous étiez à Labé, avec nous. Vous connaissez tous les problèmes de Labé autant que moi, sinon mieux que moi d’ailleurs. Donc, il n’y a pas de souci pour ça. On est serein, on est serein » rassure l’ancien gouverneur de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

