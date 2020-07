Madina : pas de manif, circulation fluide, commerce ouvert (constat)

Malgré l’appel du FNDC à une manifestation ce lundi “pour demander le départ”, des commerces sont restés ouverts au grand marché de Madina. Des citoyens pointent du doigt la cherté de la vie et la rareté des clients. Situation qui les pousse à sortir pour chercher le quotidien.

La plupart d’entre eux, rencontrés, soutiennent que le moment n’est pas opportun de descendre dans la rue. Pour eux, l’urgence doit être le combat contre le Coronavirus.

“Nous sommes sortis aujourd’hui vraiment pour chercher notre quotidien. On s’inquiète pour la COVID-19. Et, ce qui nous préoccupe, c’est la santé de la population. On est venus pour chercher le quotidien. Nous sommes là pour respecter la loi et ce que disent nos autorités. Je dis à tout le monde de sortir pour chercher à manger, la maladie-là n’épargne personne”, a dit Moussa Traoré, inspecteur à la Sig-Madina chargé des affaires commerciales.

De son côté, Mamadou Saliou Diallo, commençant surpris en plein étalage de ses marchandises, a indiqué : ‘’On sort parce qu’on n’est pas dedans. On ne fait pas partie du FNDC. On sort pour notre commerce. Ce ne sont pas eux qui nous nourrissent. On s’en fou de ça. Nous ne sommes pas partants pour cette manifestation.

Nos amis aussi vont tout de suite sortir pour vendre. Et, c’est le blocage des routes qui fait qu’ils ne sont pas là encore. Je pense que ce n’est pas le bon moment d’organiser les manifestations. Tout le monde galère actuellement », a-t-il dit.

Reconnaissant le combat que mènent les opposants, Aliou Sow quant à lui, se dit préoccupé du quotidien de sa famille.

” Je suis d’accord que les opposants mènent un grand combat. Celui du départ de ce président qui veut s’éterniser au pouvoir. Je partage pleinement leur position. Sauf que nous sommes obligés de sortir vendre pour pouvoir régler les problèmes familiaux”, a-t-il confié.

Il faut noter qu’en plus de la fluidité de la circulation, certains magasins et grands centres commerciaux sont restés fermés.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57