Madina Sissoko, ministre des Transports du Mali : « on ambitionne de faire du port de la Guinée, un port d’approvisionnement… »

Une séance de travail a eu lieu hier vendredi, 5 août entre des ministres guinéens et maliens dans la salle de conférence du Ministère de l’Economie et des Finances sis à l’ACI 2000, dans la commune VI du district de Bamako. Le travail était axé sur comment renforcer les liens d’amitié et coopération entre le Mali et la Guinée.

Les échanges ont porté essentiellemensur les questions portuaires, routières, sécuritaires et douanières.

Après une journée de travail, madame la ministre des Transports et des Infrastructures Dembélé Madina Sissoko a affiché les ambitions du Mali vis-à-vis de la Guinée.

« Nous avons discuté sur plusieurs sujets. Il faut reconnaître que la Guinée a fourni beaucoup d’efforts. Après la sanction illégale , inhumaine de la CEDEAO, la Guinée nous a accueillis à bras ouverts. Il y a eu pas mal de progrès, nous sommes aujourd’hui à 60 livraisons par jour, ce qui n’était pas avant. On ambitionne de faire du port de la Guinée un port d’approvisionnement du Mali. Nous allons travailler sur le réseau ferroviaire mais aussi fluvial qui est interrompu depuis 2005 . Même s’il y a quelques soucis au niveau du port mais aussi au niveau de la route, mais on a rassuré de finir avec tous ces problèmes dans un bref délai. », a-t-elle déclaré.

Moussa Oulen Traoré

