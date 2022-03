Mafanco: pas d’audience, ce lundi, dans l’affaire opposant Mohamed Mara à Aboubacar Diallo de FIM FM (les raisons)

Dans cette procédure, le plaignant Mohamed Mara qui déclare avoir été licencié depuis le 17 décembre dernier par le directeur général du Groupe Fréquence Médias réclame le paiement d’arriérés de salaire.

Ce matin du lundi 14 mars, comme annoncé la semaine dernière, le plaignant et l’accusé, tous accompagnés de leurs avocats, se sont présentés au tribunal de première instance de Mafanco.

Après plus d’une trentaine de minutes de négociations à huis-clos avec le juge dans son bureau où l’audience devait se tenir, on pouvait carrément entendre des cris provenant de la salle. Au bout de quelques minutes, ils sont sortis sans se comprendre.

Aboubacar Diallo et son avocat, Me Salifou Béavogui, sont partis sans dire mot à la presse. Quant à Me Alpha Yaya Dramé, l’avocat de Mohamed Mara, il a d’abord indiqué que la partie adverse ne veut pas que l’audience ait lieu. Ensuite, il a laissé entendre que la négociation est morte.

« La partie adverse ne veut pas que cette audience ait lieu. Elle aura lieu, d’une manière ou d’une autre. Dans votre métier, ou vous êtes patron, ou vous êtes salarié. Et dans ce dossier, ce sont les droits de chaque journaliste salarié vis-à-vis de son employeur qui en fait est en jeu. Il y avait une audience la semaine dernière, ils ont sollicité un renvoi, aujourd’hui il y a une audience, ils arrivent le jour même pour dire qu’ils ne sont pas prêts parce qu’il y a un deuxième avocat qui devait venir. Sauf que un seul avocat suffit pour défendre quelqu’un. J’attire votre attention que la procédure d’aujourd’hui concernait le payement d’arriérés de salaire, ce n’est même pas la question de licenciement. Donc ils veulent jouer au temps, nous avons tout le temps et toute la volonté d’aller jusqu’au bout. Je sais juste une chose, c’est qu’un homme à deux ennemis, c’est son orgueil et l’alcool probablement. Pour l’instant, nous envisageons d’organiser une conférence de presse et là il n’y aura plus qu’une procédure, il y aura trois. Ils veulent jouer, on va jouer . La négociation est morte. »

Pour le moment, aucune date n’a été communiquée à la presse pour une quelconque audience. Cependant, l’avocat du plaignant envisage d’animer une conférence de presse demain.

Christine Finda Kamano