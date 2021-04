Magouille au sein de la Fonction publique : Jean Pierre Goipogui charge des conseillers, des directeurs et des officiers de police

Avec un effectif de 2000 mille personnes engagées dans la Fonction publique en 2017, seulement une vingtaine de personnes auraient pu être prises en compte à leur poste. Les restes des matricules sont vendus à des tierces personnes, “fantômes”, dont certaines ne se trouvent même pas sur le sol guinéen.

Victime de cette escroquerie, Jean Pierre Koli Goipogui est passé ce Jeudi 22 avril 2021, dans l’émission ‘’Les Grandes Guelles” d’Espace TV pour faire le déballage de ce qu’il appelle les recrutements “fantaisistes ou par affinités ou encore par copinage” orchestrés par des hauts cadres de l’administration publique, composés de conseillers à la Présidence de la République de Guinée, d’officiers de la police guinéenne et de directeurs au sein de l’administration.

Il révèle que son matricule a été vendu à quelqu’un d’autre. « C’est le clan des filous. Même si toi tu dors, eux ils ne dorment jamais. Malgré que le juge ait pu faire un blocus des matricules, dans les différentes banques, ils ont des complices dans les différentes banques privées. Ils sont parvenus à déplacer certains comptes, on envoie ailleurs ou à l’intérieur du pays. »

« Le numéro matricule de Keïta Lansana, qui a été usurpé par un colonel de la police, le directeur principal du ministère de la Sécurité, le colonel Souaré Mamadou Lamine, ça fait 1 an Lansana ne touche pas à son salaire alors que le salaire sort. Le procureur a été informé et il est saisi de ce dossier. Ce que je vous dis, voici la preuve [ Un document brandi, ndlr ]. Il y avait un Forestier qui s’est fait passer pour Keïta Lansana, qui a la filiation Béké Keïta et Adama Sidibé. Il a été pris, son nom est là dans l’ordonnance de renvoi. Il a même reconnu les faits…», a-t-il révélé.

Il citera entre autres, M. Mamady Touré, ancien ministre des Affaires Étrangères et actuel ministre à la présidence, tout en brandissant des documents en main comme pièces justificatives. « Voici sa signature ici, engageant Aminata Doumbouya, la fille du ministre de la Fonction publique Bily Nankouma Doumbouya. Aminata Doumbouya a été engagée en 2018. En 2019, on l’a nommée attachée d’Ambassadeur près de l’Ambassade de Guinée à Ottawa au Canada. Sans concours ! », a-t-il démontré.

Plus loin, M. Goipogui d’ajouter ceci : « Vous avez vu ce matricule 303869 P ? L’intéressé vit en France. Ce matricule a été vendu par Massé Camara, le directeur du Centre de Perfectionnement Administratif (CPA) à la Fonction publique à un nommé Beavogui. Si ce que je dis c’est faux, c’est une diffamation, portez plainte contre moi. Ce matricule 303885 a été vendu par Mme Titi Kamano. Si c’est faux, Mme Titi Kamano n’a qu’à porter plainte au niveau de la justice, partout je suis prêt à répondre », a-t-il révélé.

Mamadou Yaya Barry

622266708