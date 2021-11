Mahamat Annadif à la junte : « il faut qu’ils proposent quelque chose »

La pression s’accentue sur Conakry. Mahamat Saleh Annadif, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a déclaré vendredi sur RFI que la junte au pouvoir en Guinée peut proposer un délai si elle n’est pas d’accord avec les six mois donnés par la Cedeao.

« Nous disons qu’il faut qu’ils proposent quelque chose. S’ils ne sont pas d’accord avec les six mois, qu’ils disent quel est le délai qu’il leur faut. Et nous disons par délai raisonnable, un délai consensuel entre la Cédéao et les autorités de la transition de la Guinée », indique le Tchadien.

Parlant de l’ancien président Alpha Condé, l’ancien patron de la Minusma informe : « les nouvelles que j’ai, c’est qu’il se porte bien ».

Au pouvoir depuis le coup de force du 5 septembre dernier, le CNRD à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya- s’attelle en ce moment à la mise en place du conseil national de la transition (CNT), un organe phare qui fixera selon les nouvelles autorités la durée de la transition.

