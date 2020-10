Main tendue au président de la république : cher Président – Professeur Alpha CONDÉ (lettre ouverte)

Je souhaite vous adresser solennellement cette lettre car nous savons pertinemment que vous n’êtes pas seul à décider aujourd’hui du destin et du sort de la République de Guinée, vous avez encore la chance dès à présent de changer le destin de notre pays, de notre patrie, qui s’enfonce aujourd’hui en cette période électorale dans le K.O, qui se dirige dans un avenir incertain et instable. Toute la Nation est aujourd’hui inquiète de l’avenir de notre pays.

M. Le Président, il est temps de marquer l’histoire et de conclure le combat de votre vie à l’image de Nelson MANDELA sur une note positive et élogieuse, d’être à l’origine de l’exploit d’une réconciliation nationale, événement qui serait salué par tous vos concitoyens ainsi que la communauté internationale.

Je vous demande humblement de prendre le destin de notre pays entre vos mains en annulant les élections du 18 Octobre 2020, en renonçant au 3ème mandat.

Voilà ce qu’il est possible de faire pour éviter la destruction de notre pays ; dans un délai de 24 mois, vous mettriez en place un gouvernement de transition, en assainissant le fichier électoral après avoir doté de pièces d’identités biométriques chacun de nos concitoyens, en réorganisant la CENI avec la mise en place d’une organisation indépendante digne de ce nom et enfin en donnant à chacun des partis politiques la possibilité de participer aux élections présidentielles de manière transparente et démocratique comme le fruit de votre engagement.

Écouter ces conseils provenant d’un de vos fils ou d’un de vos neveux qui vous les prodigue en toute humilité car il sait qu’il partage les mêmes ambitions que vous, continuer à faire vivre les guinéens dans la paix et la sécurité.

Acceptez cela et le peuple acceptera vos doléances.

M. LE PRESIDENT, JE VOUS REMERCIE par avance de l’attention que vous porterez à ce message et je vous prierai encore une fois d’y méditer car je suis intimement convaincu que nos ambitions sont communes.

Tibou Diaby

Kolaboui/Boké