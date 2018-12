Matoto : l’élu Issiaga Tchotcho Bangoura du PDG-RDA favorable lui aussi à la reprise du vote

Des conseillers de la commune de Matoto continuent de soutenir l’idée de la reprise de l’élection de leur maire après des incidents qui ont émaillé le vote du 15 décembre dernier. Après le conseiller de l’UDG d’Elhadj Mamadou Sylla, c’est au tour de l’élu du PDG-RDA, Issiaga Tchotcho Bangoura de réclamer la reprise des élections dans la plus grande circonscription du pays. Contacté mardi, Tchtcho a confié que Matoto n’appartient à aucun parti politique ni à aucune ethnie.

« Etant soucieux, je me rappelle bien que pendant la campagne, nous les candidats, nous avons décidé de nous mettre à la tâche et surtout faire la cohésion sociale au sein de la commune. On a passé plusieurs mois pour attendre cette installation. Une fois dans la salle, il y a eu pagaille et le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a pris une décision par rapport à la reprise du vote. Moi, je pense bien que cette commune n’appartient pas à un parti politique ni à une ethnie mais plutôt elle appartient à ceux qui ont eu confiance aux 45 conseillers pour sauvegarder leurs biens.

Mais compte tenu de tout ce qui passe maintenant, si le ministre de l’Administration a donné la dernière version par rapport à la reprise de l’élection, moi, je pense qu’en tant que candidat du PDG-RDA parce que nous savons tous bien que le PDG-RDA est un parti démocrate et qui a beaucoup contribué dans les cas sociaux dans ce pays, il faut qu’il ait une reprise. Je n’ai pas vraiment d’objection par rapport à ça si cette reprise pourrait faire la stabilité au sein de la commune. Donc, je lance aussi un appel à mes amis conseillers d’accepter de comprendre la situation qui est en face de nous.

La population de Matoto souffre. Les conseillers des autres communes sont déjà installés et jusqu’à présent les populations de Matoto n’ont pas toujours leur maire étant donné que nous avons tous voté le même jour. Il faudrait qu’on ait pitié de ce bas peuple. Chaque fois, il est victime de ces troubles politiques. Et après tout, ce sont nos enfants, nos mamans qui en souffrent. Donc, j’espère que l’Etat aussi doit prendre des précautions face à la situation pour qu’enfin nous sortions de ça et que nous partions maintenant dans la salle et reprendre les élections.

Propos recueillis par Noumoukè S.