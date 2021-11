Mairie de Matoto : Fin de la grogne entre le maire et ses conseillers et Tos promet une gestion plus transparente

A la faveur d’une session extraordinaire tenue ce mardi 09 novembre à la mairie de Matoto, Mamadou Tos Camara et ses conseillers communaux ont mis l’occasion à profit pour aplanir leurs divergences et éclairer la lanterne des participants quant à la gestion de la commune.

Au sortir de la session, le Maire de la commune Mamadou Tos Camara, a estimé que cette confusion était due à une insuffisance d’information.

« On était venu aujourd’hui en session extraordinaire pour pouvoir éclairer la lanterne non seulement des conseillers, mais de l’ensemble de la population, de la façon de gérer la commune. Comme vous le savez, la rétention de l’information créé la confusion. C’est un organe consultatif, un organe de contrôle. Si nous sommes là aujourd’hui, c’est pour que l’ensemble de ces conseillers soit informé de comment la commune est gérée, les projets en phase de réalisation, les moyens dont nous avons besoin et les procédures par lesquelles passer en tant qu’opérateur économique afin que notre commune dans les jours à venir puisse avoir des projets d’intérêts communautaires », a-t-il expliqué.

Si encore la semaine dernière, les conseillers n’avaient pas hésiter à exprimer leur mécontentement au point de réclamer le départ du maire, Mohamed Secré Camara, 4ème vice maire de la commune estime qu’à ce jour, la hache de guerre est à moitié enterrée.



« Vous savez, la semaine passée il y a eu une grogne au niveau de la commune de Matoto, jusqu’à ce qu’on a été appelé par madame la gouverneure qui nous a demandé de faire table rase sur le passé. Alors nous sommes venus, monsieur le maire a reçu les vice maires et on a eu à poser quelques points qui ont été demandé par l’ensemble des conseillers. Je crois que ces points là ont été acceptés par monsieur le Maire et aujourd’hui on est venu pour parler des points retenus dans le cadre de l’AFICCON (…). Je crois que la hache de guerre est un peu enterrée, pas complètement parce qu’on est en train d’observer monsieur le maire », a-t-il souligné.

Au titre des projets de cette année, on en compte 27 pour la commune de Matoto parmi lesquels l’aménagement d’un parc d’attraction à Sangoyah, l’aménagement d’un terrain de sport au stade Kabinet Kouyaté, la construction de 4 latrines publiques et la rénovation d’un centre de santé. Le tout pour un financement total d’environ 16 milliards de francs guinéens.

A l’issue de la session extraordinaire, un conseiller soutient que le maire et les vice maires frondeurs repartent sur de nouvelles bases.

Maciré Camara