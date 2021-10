Mairie de N’zérékoré : des matériels pour la confection des cartes biométriques emportés par des inconnus

Des ordinateurs bureautiques et plusieurs autres articles importants ont été importés par des inconnus dans la nuit du lundi à mardi dans l’enceinte de la mairie de N’zérékoré. Parmi les objets volés, il y avait des machines venues de Conakry pour la confection des cartes biométriques et extraits de naissance.

Selon le Commandant Jacob Lamah, chef de poste de police, les voleurs auraient cassé les fenêtres avant d’emporter les objets.

« Le lundi, c’était un jour férié. C’est donc ce matin que je suis venu au service et j’ai été surpris de voir la fenêtre endommagée. Et quand j’ai regardé, j’ai trouvé qu’ils ont pris l’ordinateur et des objets importants. J’ai fait appel aux techniciens du commissariat central qui ont déjà mis mains sur le gardien de la nuit et celui du jour et ils se trouvent commissariat central. Ce vol n’est ni la première fois ni la deuxième. Auparavant, il y a eu quatre batteries de 3 millions fg chacune qui ont été cambriolées ici. Le mois passé, il y a aussi un ordinateur bureautique et les accessoires qui ont été envoyés par les inconnus », précise le chef de poste.

Jacob Lamah a, par ailleurs demandé à la population de s’impliquer afin, dira-t-il, de retrouver ces machines.

Un vol qui aura sans nul doute des conséquences sur la délivrance des cartes biométriques dans la ville de N’zérékoré.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777