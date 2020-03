Mairie de Siguiri : le conseiller Dr Abou Billy Keita souhaite l’installation d’une délégation spéciale

Déçu de la gestion actuelle de la commune urbaine de Siguiri, le conseiller communal, Dr Abou Billy Keita, issu de l’Union des Forces Républicaines (UFR) souhaite l’installation d’une délégation spéciale en lieu et place de l’équipe actuelle pour, dit-il, limiter les dégâts.

« Depuis notre arrivée à la commune, j’ai toujours signalé la gestion opaque qu’il y a. La mairie de Siguiri est gérée par un petit groupe dont le maire lui-même et son vice-maire qui se sont transformés non seulement en exécutif mais aussi en organe délibérant. Ils décident et exécutent tout à l’insu des conseillers. Ce qui est plus malheureux, c’est qu’après un an, la commune urbaine n’a aucun budget d’investissement. Chose qui est vraiment décevant à mes yeux », dit-il.

Dans la même logique, il s’est axé sur les différentes sessions ordinaires et extraordinaires dans les deux dernières étaient sur la reconstruction du marché incendié. « Jusqu’au moment où je vous parle, les conseillers communaux n’ont pas trouvé une suite favorable relative à la demande des victimes de l’incendie qui s’est produit au grand marché. On nous a présenté un plan architectural qui doit être réalisé à la place de l’ancien marché. Depuis lors, rien n’est fait concrètement. Donc, la commune urbaine traverse un moment difficile. Un autre problème non des moindres qui se pose, c’est de trouver un notre lieu où envoyer les nombreuses femmes victimes de l’incendie. Malgré que des espaces publics sont identifiés, mais la mairie n’est jusqu’à présent pas en mesure de faire des efforts dans ce sens », dira-t-il, avant de mentionner :

« C’est un clan qui gère la mairie de Siguiri. D’’ailleurs l’autorité communale a préféré recruter d’autres personnes qui font leurs affaires et laisser les élus soi-disant qu’il faut l’affaire du parti au détriment des conseillers. C’est-à-dire c’est une équipe parallèle qui gère les choses. Ce sont les missionnaires qui réclament les impôts, taxes et recettes à la place des différentes commissions mises en place à cet effet. Aucune commission de la mairie mise en place n’est fonctionnelle », dénonce Dr Abou Billy Keita.

Poursuivant, il dira qu’au regard de tous ces dysfonctionnements, « Aujourd’hui, ce que nous demandions, c’est d’installer une délégation spéciale le plus rapidement que possible. Les conseillers communaux feront un consensus pour démissionner collectivement. Je n’ai aucun espoir car, j’ai fait des mémos que j’ai déposés à la préfecture. Mais rien n’en est et les détournements continuent », déploré-t-il.

Présentement, la situation reste tendue entre les différents clans au niveau de la commune. Chose qui a d’ailleurs récemment poussé l’autorité préfectorale, le Djelitomba et l’Union Mandingue à intervenir en vue faire revenir la compréhension.

Moussa koutoubou Condé correspondant à Siguiri

