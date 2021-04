Maison centrale de Conakry: Abdoulaye Bah (UFDG) a entamé une grève de la faim (avocat)

L’ ex-maire Kindia, issu de l’UFDG, Abdoulaye Bah qui est détention à la maison centrale de Conakry en compagnie de Ousmane Gaoual Diallo et Cie depuis cinq mois maintenant, a entamé une grève de la faim à partir de ce vendredi 09 avril.

D’après son avocat Me Salifou Béavogui qui a confié l’information a Mediaguinee, l’opposant réclame un procès rapide ou une libération.

A noter que Abdoulaye Bah et compagnie sont poursuivis pour des faits:de fabrication, d’acquisition, de stockage, de détention, usage d’armes légères, de guerre, de détention, de munitions, de menaces, de destruction d’édifices publics et privés”.

Elisa Camara

+224654957322