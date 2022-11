Maison Centrale  de Conakry : la grève de la faim de Foniké Mengué et Ibrahima Diallo a porté fruit (avocat)

Deux jours après avoir lancé une grève de la faim, c’est un ouf de soulagement qui s’annonce pour les deux responsables du FNDC dissous (Oumar Sylla alias Foniké Mengué et Ibrahima Diallo) détenus à la maison centrale de Conakry depuis plus de 100 jours.

Le doyen des juges d’instruction vient de notifier à Me Salifou Beavogui la fin d’instruction et le renvoi de non-lieu partiel devant le tribunal correctionnel de Dixinn. L’information a été confirmée par Me Salifou Beavogui.

Le doyen des juges d’instruction a dans son travail, écarté purement et simplement les infractions qualifiées de destruction d’édifices, d’incendie volontaire, des coups et blessures volontaires, de pillages, d’associations des malfaiteurs.

Me Salifou Beavogui, l’un des avocats des prévenus, qui estime qu’ils sont en prison pour leur conviction politique regrette que ses clients empruntent cette voie pour obtenir la tenue du procès. « On n’avait pas besoin d’une grève de la faim, pour réclamer justice. Sous l’ancien régime, c’est une pratique qui était courante. Nous avons combattu cette pratique parce qu’il ne sert à rien d’arrêter les citoyens, on n’a pas les preuves, on continue à les garder en prison et on ne peut même pas les juger. Sous l’ancien régime, c’est cette pratique qui était courante, nos nombreux clients étaient obligés de recourir à cette méthode de privatisation d’aliments pour obtenir juste la tenue d’un procès, pour qu’ils soient situés sur leur sort », dénonce cet avocat.

Me Beavogui qualifié par l’opinion l’avocat des causes difficiles se souvient amèrement des anciennes pratiques du régime déchu. « Pour nous, à la faveur du changement intervenu le 05 septembre, nous avions pensé qu’aucun détenu ne pouvait recourir à cette pratique pour obtenir juste l’ouverture d’un procès. Mais hélas on en est arrivé là finalement après plus de 100 jours de détention sans procès, sans mise en liberté alors que le dossier est vide. En dépit de toutes nos réclamations, en dépit de toutes nos correspondances, de nos démarches et de toutes les procédures que nous avons engagées, voilà plus de 100 jours, ils sont en prison, ils ne sont pas jugés et ils sont malades, ils souffrent en prison. Et il y a même 1 qui a été expédié à l’extérieur, je vais parler de Saïkou Yaya Barry… »

Pour finir, Me Salifou Beavogui se frotte les mains quant à l’avancée de la procédure. « Il y a eu un ouf de soulagement, le doyen des juges nous a appelé et nous a notifié son ordonnance de fin d’instruction et le renvoi de non-lieu partiel devant le tribunal correctionnel de Dixinn. Donc dans son travail, il a purement et simplement écarté les infractions qualifiées de destruction d’édifices, d’incendie volontaire, des coups et blessures volontaires, de pillages, d’associations des malfaiteurs. Donc nos clients ont été déchargés de ces infractions. Mais par contre ils ont été renvoyés devant le tribunal pour des faits qualifiés de participation délictueuse à un attroupement, complicité des destructions d’édifices publics et privés et complicité des coups et blessures volontaires. Donc c’est un ouf de soulagement après 2 jours de déclenchement de la grève de la faim… », dit-il, avant d’ajouter que ses clients vont désormais aller devant la juridiction de jugement.

Mamadou Yaya Barry