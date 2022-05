Maison centrale de Conakry: le régisseur précise qu’il y a à date 1692 détenus

Depuis des années, les avocats et les défenseurs des Droits de l’homme n’ont cessé de dénoncer le surpeuplement de la Maison centrale de Conakry. Ce jeudi 26 mai 2022, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, Alphonse Charles Wright, a effectué une visite inopinée suivie d’une fouille systématique dans toutes les cellules de cette maison d’arrêt, la plus grande du pays.

Fodé Moussa Molota Camara, régisseur de la maison centrale de Conakry a, dans sa communication, fait savoir que toute la population carcérale se chiffre à 1692 détenus, toutes catégories et nationalités confondues.

« La maison centrale de Conakry est composée comme suit: l’effectif général aujourd’hui fait 1692 détenus, dont 1266 prévenus et 426 condamnés. Parmi eux, on a 63 étrangers dont 22 condamnés. Et la population carcérale chez les femmes est de 57, les mineurs 108 détenus, dont 16 condamnés », a-t-il précisé devant la mission du Parquet Général de Conakry.

Avant de procéder à la fouille systématique de toutes les cellules de tous les détenus, Alphonse Charles Wright a donné quelques clarifications. « Je ne voudrais pas, quand on va quitter ici aujourd’hui parce qu’il faut que nous fassions ça dans la plus grande loyauté et dans le plus grand sérieux. Nous sommes là pour vous aider, il ne faut pas que quelqu’un nous cache ce qui est à l’interne, parce que la majeure partie des situations lorsqu’il y a cas d’évasion, les premières personnes qu’on interpelle, c’est le régisseur, c’est le chef. Nous savons qu’il y a eu beaucoup de téléphones qui ont été saisis ici. Qui permet que ces téléphones se retrouvent ici? Donc, nous sommes venus clarifier tout ça, on ne cachera rien entre nous, parce que je ne voudrais pas quand on quitte ici aujourd’hui qu’on me dise la nuit d’hier on a utilisé le couteau pour enlever ça. Vous les gardes pénitentiaires, faites en sorte que vous soyez loyaux envers votre régisseur parce que si ça ne va pas, c’est lui le premier responsable », a-t-il fait savoir. Avant de rappeler qu’il est conscient des difficultés dans lesquelles ces gardes travaillent, et ne pas le reconnaître serait une manière de voiler les choses.

Selon le régisseur, lors des 3 fouilles précédentes, il y a eu 240 téléphones retrouvés dans les cellules.

Mamadou Yaya Barry