Maison centrale de Conakry: « l’ex-ministre de la défense Dr Diané gravement malade » (avocat)

En détention à la Maison centrale de Conakry depuis le 6 Avril dernier pour des faits de détournement de deniers publics en compagnie de l’ex-Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana et Cie, l’ex-ministre de la défense nationale, « Dr Mohamed Diané est gravement malade ». L’ information a été donnée, ce vendredi 08 Avril par Me Sidiki Berété, lors de la conférence de presse des avocats chargés de la défense des anciens ministres du gouvernement Kassory Fofana.

Selon l’avocat, l’ex ministre d’Etat chargé des affaires présidentielles a subi une intervention chirurgicale il y a de cela 2 semaines. Ce qui, ajoute-t-il, serait à l’origine de la dégradation de sa santé depuis sa détention.

« Dr Mohamed Diané vient de subir une intervention chirurgicale, ça ne fait même pas deux semaines. On a envoyé une copie à la gendarmerie d’enquête. Le procureur le sait. On a fourni les actes médicaux. Mais il est gravement malade. Donc, sa détention serait très risquée, ce n’est pas normal et plus grave, ce qui est inadmissible, le procureur a tiré la réorientation sur la base de l’article 462 qui dit que le procureur peut requérir l’ouverture d’une information si l’audience ne peut pas être tenue. Mais malheureusement il doit requérir devant la juridiction de jugement, le procureur même s’il est spécial n’a pas le pouvoir de saisir une juridiction de jugement et retirer la procédure et envoyer à l’information. Ce sont des violations extrêmement graves. La détention n’est pas justifiée, actuellement nos clients sont séquestrés, c’est ça le mot. Parce que quand on est en flagrance, on ne peut pas faire deux mois de va-et-vient à la gendarmerie alors que vous êtes en flagrance. Pendant ce temps, nos clients dormaient à la maison, les passeports sont retirés, les comptes sont gelés, personne ne peut sortir il n y a pas de risques. Alors si on transfère le dossier à M. le procureur, il l’oriente en flagrance, s’il doit décider, nous nous exigeons la tenue de l’audience le 11 avril« , a déclaré Me Sidiki Berété.

Elisa Camara/ Christine Finda Kamano

