Maison centrale de Conakry: Toumba Diakité très malade depuis trois jours selon son avocat

En détention depuis 2017, à la maison centrale de Conakry, pour les faits des massacres du 28 septembre 2009, l’état de santé de l’ ex aide de camp de Dadis Camara, commandant Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba s’est aggravé depuis trois (3) jours maintenant, a-t-on appris.

Contacté par Mediaguinee ce mardi soir, l’avocat de l’officier militaire, Me Paul Yomba Kourouma a confirmé l’information.

« Depuis 72 heures, l’état de santé de Toumba se détériore. Il ressent beaucoup de maux de ventre et de dos. C’est dû à sa maladie, la hernie de la ligne blanche, il en souffre sérieusement. Il craint des complications c’est pourquoi même, il s’évite de manger, il ne prend que 6 cuillerées par 24 heures. Il manque de soins. Nous avons attiré l’attention de la maison centrale et le régisseur à remonter l’information à qui de droit. Récemment, l’actuel ministre de la justice, lui-même était passé le voir. Ils se sont personnellement entretenus. Il n’y a pas de solution jusqu’à présent. Il n’y a pas de procès non plus. Vous savez, il en souffrait ordinairement mais depuis ces trois jours là, Toumba se porte très mal. Vraiment une évacuation sanitaire pour Toumba est nécessaire «

Elisa Camara

