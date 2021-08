Maison centrale de Kankan : le régisseur et son adjoint suspendus suite à l’évasion de 5 détenus

L’évasion de 5 détenus à la maison centrale de Kankan, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 août dernier, n’est pas sans conséquence pour les responsables de ce centre pénitentiaire de renom en Haute Guinée. Selon le procureur de la République près le tribunal de première de Kankan, le régisseur, son adjoint et autres responsables ont été suspenduspar le ministère de la Justice pour faute lourde. «L’administration centrale (la chancellerie) du ministère de la Justice a suspendu le régisseur, le régisseur adjoint, le chef de poste et le gardien-chef de la maison centrale de Kankan pour faute lourde. », a annoncé Aly Touré.

Poursuivant, cet homme de droit rassure qu’ils n’ont perdu aucun temps dans la gestion de ce problème qui a pris une grande ampleur. A l’en croire, un nouveau régisseur a été désigné pour assurer l’intérim à la maison centrale de Kankan, jusqu’à la résolution de la crise. « On a mis en place, cette nuit même, une équipe de gestion d’urgence. Nous avons désigné un régisseur par intérim en la personne de Monsieur Keita qui était jusque-là éducateur social à la maison centrale, qui a mis en place une autre équipe de commandement à laquelle nous avons exigé de rester en place permanemment jusqu’à la fin de la crise. », rassure-t-il.

Ces prisonniers ont pu s’échapper en défonçant le plafond et le toit de leur cellule. Pour éviter que d’autres détenus emboîtent le pas à ces fugitifs, le procureur Aly Touré a ordonné la fouille systématique de la prison pour débarrasser les détenus de tout objet pouvant leur permettre de prendre la poudre d’escampette. Mais les résultats de cette fouille sont époustouflants.

« Le lundi, le parquet, en rapport avec les officiers enquêteurs et les autres officiers de la région et de la préfecture, nous nous sommes transportés à la maison centrale à l’effet de procéder systématiquement à la fouille de tous les détenus qui sont à la maison centrale. Toutes les cellules ont donc été fouillées de fond en comble pour les débarrasser de tous objets encombrants et dangereux qui peuvent occasionner la fuite des détenus. C’est alors que nous avons découvert dans les cellules des choses inimaginables. Nous avons sorti 42 ventilateurs, 2 écrans plats et des woofers. Ces appareils sont stockés dans un magasin à la maison centrale et feront l’objet de scellés par rapport à l’enquête qui a été ouverte. », a-t-il conclu.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

