Maison centrale de Labé : le jeune accusé d’avoir tué à coup de couteau son beau-frère meurt à son tour après 11 mois de détention

Il vous souviendra que dans la soirée du jeudi 29 avril 2021, un jeune du nom d’Ibrahima Sory Barry, maçon de profession, originaire de la préfecture de Tougué, marié et père de deux enfants, domicilié dans le quartier Koulidara, a été tué à coup de poignard par son beau-frère, présenté comme un déréglé mental. Après 11 mois de détention à la maison centrale de Labé, l’incriminé dans cette affaire de meurtre, du nom d’Alphadio Baldé, d’après nos informations est décédé des suites de maladie. Mais cette information n’a été rendue publique que ce jeudi 19 mai 2022. C’est suite à une enquête approfondie qu’a effectuée la rédaction locale de Mediaguinée basée à Labé.

Joint au téléphone, la grande sœur du bourreau, en même temps veuve de la victime a confirmé l’information en ces termes : « Oui il (Alphadio ndlr) est décédé, pendant le mois qui précède le mois de ramadan. Il est décédé à la maison centrale de Labé, mais nous avions récupéré le corps pour l’enterrer, au cimetière de Tata. Je suis sûre que le procureur est informé mais je n’ai pas échangé avec lui sur ce sujet. En ce qui concerne les deux familles, la mienne et celle de mon mari, on s’en est remis à la volonté divine. Il est décédé le samedi 12 mars 2022 », explique Aminata Baldé.

Dans un entretien qu’il nous a accordé, hier mercredi 18 mai 2022, le procureur près le tribunal de première instance de Labé, nous confie avoir été informé par le régisseur de la maison centrale du décès d’un jeune détenu des suites de maladie, mais nous rassure que toutes les dispositions étaient prises pour qu’il bénéfice des meilleurs soins.

« Personnellement je tombe des n’est. C’est vrai que je me rappelle tout dernièrement, il y a le régisseur de la maison centrale qui m’a appelé pour me faire part d’une situation à la maison centrale. Le jeune qui serait décédé était malade. Vous savez la maladie et la mort c’est devant tout le monde. Mais ce que je peux vous dire aujourd’hui à la maison centrale, nous nous battons pour traiter tous les détenus avec humanisme. Il y a un dispensaire, et nous sommes en rapport avec l’hôpital. Nous leur apportons tous les soins appropriés dans la limité de ce qui est disponible là-bas…», se défend Amadou Oury Diallo.

Des propos confirmés par le régisseur de la maison centrale de Labé.

« Effectivement, c’est vrai il est décédé, c’est lui qui avait poignardé son beau-frère, c’est son père en question qui était venu récupérer le corps pour l’enterrer avec la famille. Le procureur est informé, tous les documents y afférents ont été établis: certificat de décès, certificat d’inhumation. Le jeune était malade, toutes ses ordonnance sont ici, il était suivi encore », affirme Alhassane Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

