Maison centrale de Labé : une fouille inopinée a permis de saisir une dizaine de téléphones et des armes blanches (Substitut du procureur)

Dans la matinée de ce vendredi 27 mai 2022, une fouille inopinée a été effectuée à la maison centrale de Labé, par les autorités judiciaires du tribunal de première instance de Labé.

Cette opération menée par une équipe mixte composée d’agents de la gendarmerie et de la police, sous l’œil vigilant du substitut du procureur près le TPI de Labé, a permis de saisir des téléphones portables, des chargeurs, des batteries, des cuillères et des armes blanches.

A l’issue de la fouille, Pierre Kolié est revenu sur les raisons de cette fouille inopinée.

« Vous savez, en période hivernale, il y a toujours des risques d’évasion. Quand il y a des pluies diluviennes, c’est à ces moments où les détenus profitent pour enlever les tôles, percer les murs, et s’en aller. Donc, il est nécessaire pour nous de pouvoir fouiller dans toutes les cales, voir est-ce-qu’il n’y a pas d’instruments à nature de pouvoir percer les tôles, percer les murs et permettre aux détenus de s’en aller », a justifié le substitut du procureur près le TPI de Labé.

Après près de 3 heures de fouille, plusieurs objets dont des armes blanches ont été découverts dans les différentes cellules comme le témoigne le substitut du procureur près le TPI de Labé.

« Heureusement pour nous, au niveau de la prison civile de Labé, rien de grave n’a été retrouvé. Seulement une dizaine de téléphones, cinq (5) batteries de téléphones, cinq (5) chargeurs, qui ont été retrouvés sur les détenus. On n’a pas trouvé du chanvre indien. On n’a pas identifié les propriétaires de ces objets, vous savez, c’est des gens qui sont très compliqués, même si c’est pour eux, personne ne dira que c’est pour lui. Il pense déjà rien qu’en saisissant ces téléphones, ça va leur causer d’autres problèmes. Donc, c’est ce qui n’a pas permis aux agents d’identifier les propriétaires de ces objets trouvés. Il y a eu des cuillères qui ont été retrouvé, à priori, on peut penser que ces des cuillères qui servent à manger, mais vous savez, le détenu est incompréhensible. Ça peut arriver que les gens s’en servent de ça pour commettre d’autres infractions mais tel n’est pas le cas. Des lames ont été retrouvé, là on peut craindre, c’est pourquoi, il est normal de procéder régulièrement à de telles fouilles. C’est très important », a conclu le substitut de procureur près le TPI de Labé.

A noter que la maison centrale de Labé regorge au total 280 détenus dont 56 condamnés criminels, 43 prévenus criminels, 103 condamnés correctionnels, 78 prévenus correctionnels.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

