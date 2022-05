Maison centrale de N’zérékoré : le constat alarmant du ministre de la Justice

Alain Moriba Koné, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’homme, en compagnie de son homologue de la Fonction publique, a visité hier mercredi 25 Mai les locaux de la Maison centrale de N’zérékoré.

Lors de cette visite, le Garde des Sceaux a déploré la vétusté de la prison civile de N’zérékoré mais aussi le traitement des détenus.

« C’est un vieux bâtiment qui est très usé et vraiment il est invivable. Il n’y a pas de pharmacie pour les détenus. Cette pharmacie, elle est tout sauf une pharmacie. Vraiment c’est triste, même si nous manquons d’infrastructures, il faut au moins un minimum de propreté. Il n’y a pas de propreté ici. Les condamnés et les détenus ne mangent qu’une seule fois par jour. Ce n’est pas du repas ça et ce qui est plus grave et triste, c’est qu’ils ne mangent pas de protéines, c’est-à-dire pas de viande.On ne peut accepter cela », a t-il déploré.

Dans les cellules visitées, le ministre de la Justice a eu froid au dos. « A l’intérieur même d’une maison centrale, on trouve de la poubelle. Les toilettes ne sont pas désinfectées. Ça, il faut du travail et il y a du désordre et les vieux habits un peu partout. Ce n’est pas comme ça qu’on parle de détention, il n’y a pas de matelas », dénonce le ministre.

Toujours à l’intérieur de la maison centrale, le patron de la Justice a aussi constaté la détention des mineurs. Ce qui n’obéit pas aux normes.

« Je ne dis pas qu’on encourage l’infraction, mais il faut quand même que des critères soient étudiés, en se posant la question est-ce que l’infraction est si grave, qu’il faut maintenir préventivement un mineur. Ici, on constate une détention systématique des accusés. Il faut qu’on fasse attention. On ne peut traiter des mineurs de la même façon », rappelle Alain Koné.

Par ailleurs, il a déploré la lenteur dans les jugements des prévenus. « Il y a plusieurs personnes qui sont en détention préventive prolongée. Il faut rapidement prendre des mesures pour les juger. Les gens qui sont accusés de délits, il faut les juger rapidement. Je demande l’effort de tout le monde pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Toutes les infractions qui touchent le genre, il faut systématiquement lutter contre ça », a conclu le Garde des Sceaux.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77