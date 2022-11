Maison centrale:  Foniké Menguè et Ibrahama Diallo entament une grève de la faim

Incarcérés depuis plusieurs mois maintenant, Oumar Sylla alias Foniké Menguè et Ibrahima Diallo n’ont encore bénéficié d’aucun procès. Suite à cela,ces détenus, selon leur avocat Me Salif Beavogui, ont entamé une grève de la faim ce lundi 7 novembre. Ils souhaitent donc avoir un délai équitable et raisonnable pour la tenue d’un procès.

« Vraiment c’est la tristesse, c’est la désolation. Effectivement pour avoir juste droit à un procès juste et équitable tenu dans un délai raisonnable, aujourd’hui mes clients ont entamé une grève de la faim.

C’est à dire monsieur Oumar Sylla alias Foniké Menguè et Ibrahima Diallo ont été contraints jusqu’au mur, ils ont déclenché leur grève de la faim. Pour juste avoir droit à un procès. Nous avions pensé qu’à la faveur du changement intervenu et la boussole étant la justice, vraiment qu’aucun Guinéen n’allait se mettre dans une souffrance biologique, se priver d’aliments pour demander juste un procès. Et hélas on en est arrivé là. J’aurais souhaité que cette grève de la faim ne perdure pas et que dans les meilleurs délais monsieur le procureur de Dixinn me fasse appel pour fixer la date de l’audience. Je le souhaite vivement, nos clients le souhaitent vivement », a confié Me Salifou Béavogui.

Christine Finda Kamano