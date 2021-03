Maison centrale/Les avocats des opposants refoulés : ”une atteinte grave de l’état de droit”

Les avocats des détenus politiques, accompagnés des huissiers de justice, composés de Me Salifou Béavogui, de Me Alsény Aïssatou Diallo, de Me Elhadj Amadou Timbi Diallo, se sont rendus, ce mardi, à la Maison centrale de Conakry sise à Coronthie, ce mardi. Objectif, rendre visite à leurs clients qui sont incarcérés ou qui sont en détention provisoire depuis plusieurs semaines.

Après beaucoup d’échanges avec les autorités de l’administration pénitentiaire, les avocats, par la voix de leur porte-parole, Me Elhadj Amadou Timbi Diallo, ont indiqué qu’ils ont été une nouvelle fois été bloqués à l’entrée et devant le directeur de ladite maison “qui nous a laissés ici pour rentrer”.

« Nous sommes ici ce matin parce que nous voudrions rencontrer nos clients qui sont incarcérés ici à la maison centrale, placés en détention provisoire. Donc, nous sommes passés ici pour les rencontrer mais malheureusement nous n’avons pas pu accéder à l’intérieur de la maison centrale. On ne nous a pas dit pourquoi. Donc ce que nous avons depuis un certain temps beaucoup de nos confrères du collectif des avocats sont passés ici ils n’ont pas pu rencontrer à la Maison Centrale. Donc, c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de venir en groupe et essayer d’entrer une fois voir si l’interdiction est levée. Malheureusement, nous constatons qu’elle demeure encore et nous avons pas eu l’accès à nos clients », croit-il savoir.

Me Diallo d’ajouter : « Je voudrais juste qu’un détenu qu’il soit en détention provisoire ou condamné, a accès à son avocat et l’avocat a accès à son client à tout moment même au moment de l’exécution. Même un détenu qui est condamné à mort pour être exécuté a accès à son avocat. Je ne comprends pas pourquoi on nous interdit l’accès à nos clients…Je pense c’est une atteinte grave de l’état de droit ».

Les avocats ont finalement envisagé ‘’la prochaine étape, ce que nous nous avons à faire, nous appartenons à une corporation du barreau de Guinée, nous allons rendre compte et dans l’ensemble nous allons décider ce qu’il faut ».

Mamadou Yaya Barry