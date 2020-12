Maison centrale : “Madic100 frontière est souffrant. Son état est très grave” (avocat)

Le blogueur canadien d’origine guinéenne, Mamadi Condé connu sous le nom Madic 100 frontière en détention à la maison centrale de Conakry depuis plusieurs semaines est soufrant. C’est son avocat qui l’a dit samedi à Mediaguinee.

Selon Me Salifou Beavogui, le blogueur proche du principal opposant Cellou Dalein Diallo qui souffre depuis maintenant une semaine se plaint de maux d’oreilles et de douleurs abdominales.

” Madic est souffrant. Il a des maux d’oreilles qui remontent à sa tête et des douleurs abdominales. Sa maladie est aussi liée à l’intestin, il faut craindre une complication, il me l’a dit de vive voix. Vous savez, il y a 6 mois, il avait subi une intervention chirurgicale au Canada au niveau du bas-ventre à droite. Normalement, il est soumis à un contrôle permanent. Les douleurs ont repris sur cette partie de son corps. Son état est très grave depuis hier jusqu’aujourd’hui. Nous sommes beaucoup inquiets pour notre client”, a fait savoir Me Béa.

Le détenu Madic 100 frontière dont le père a fait récemment une sortie pour exhorter le président Alpha Condé à le libérer est poursuivi pour ‘’menaces, injures, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, xénophobie, incitation à la révolte’’.

Elisa Camara

