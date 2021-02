Makalé Traoré : « l’ethnocentrisme est en train de détruire tout ce que nous avons construit»

La candidate de la dernière présidentielle, Dr Makalé Traoré, présidente du Parti de l’Action Citoyenne par le Travail (PACT), qui était absente de la Guinée depuis plusieurs semaines, a profité de son passage chez nos confrères de Djoma TV, mardi 16 Février 2021, pour dénoncer l’amateurisme qui caractérise le Guinéen, la délation et le mensonge.

Sans vouloir rentrer dans les détails, la présidente du PACT a, pour commencer, indiqué que pour qu’elle sorte de la Guinée, elle devait se soumettre aux questions de la commission rogatoire mise en place au lendemain de la dernière présidentielle. « J’ai été entendu par la commission rogatoire, je me demande encore pourquoi. Il m’a été dit pour une affaire me concernant sur le plan national, on vous entend pour tentative de déstabilisation et tentative de renversement du régime du président de la République », a-t-elle fait savoir. Et de poursuivre en ces termes : « Notre pays est en train de fouler au sol toutes nos valeurs d’une façon très inquiétante, parce que vous savez, nous sommes des Africains, nous avons des familles, des ami(e)s. Il y a des choses, même en politique, qui ne sont pas permises. Aujourd’hui en Guinée, on sacrifie l’amitié, c’est une valeur sacrée dans notre culture. On sacrifie la famille, c’est une valeur sacrée dans notre pays. On sacrifie les relations entre maître et élève, c’est une relation sacrée…Nous manquons de plus en plus d’empathie pour nos compatriotes qui souffrent. Aujourd’hui, on tue un Guinéen, ça ne dit rien à un autre Guinéen. Ça c’est dramatique. Aujourd’hui, un Guinéen souffre de graves injustices, ça ne nous émeut pas…C’est l’ethnocentrisme qui est en train de détruire tout ce que nous avons construit. »

Mamadou Yaya Barry