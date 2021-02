Makalé Traoré : ‘’Mamadou Sylla a le courage d’affirmer les choses telles qu’elles sont’’

Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les partis politiques, sociétés civiles et institutions nationales en vue de la mise en place d’un cadre de dialogue national pour le développement du pays, le chef de file de l’opposition parlementaire et président de l’UDG, Mamadou Sylla s’est rendu, ce samedi, 6 janvier au QG du parti de l’action citoyenne par le travail (PACT) du Dr Makalé Traoré, situé à Dixinn port 3.

Au sortir de l’audience, la présidente de PACT, Dr Makalé Traoré a déclaré être favorable à la main tendue du chef de file de l’opposition en ces termes : ‘’j’ai reçu avec un très grand plaisir le chef de file de l’opposition qui est un ami de très longue date. Je prie pour qu’il réussisse sa mission. La Guinée passe avant, la paix est une nécessité, c’est un combat constat chez moi, dont je suis convaincue. Et sans lequel aucun développement n’est possible”.

Et d’ajouter : “je lui ai également dit que la construction de la paix demande la réduction des injustices, demande aussi que les Guinéens pensent à d’autres Guinéens qui souffrent et pensent aussi par le fait qu’il y ait moins de dénis des droits des citoyens. Et, je sais qu’il a la conviction d’avancer, je sais qu’il a la force aussi d’agir. Je pense qu’il a aussi le courage d’affirmer les choses telles qu’elles sont. Et je lui ai dit que nous comptons sur lui, nous sommes à ses côtés. Nous partageons ses idées, nous l’appuyons, nous l’encourageons. Et nous serons toujours là, comme nous avons toujours été en amis, comme aujourd’hui en engagés politiques”.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22