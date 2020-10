Makalé Traoré : ‘’même s’il (Alpha Condé) est au pouvoir pendant 20 ans, moi je ne peux pas travailler avec lui’’

Selon la présidente du PACT, il est hors de question de travailler avec le Professeur Alpha Condé. Même si nombreux citoyens estiment qu’elle participerait à l’élection présidentielle pour ensuite se rallier au président Alpha Condé, l’ex-directrice de campagne du RPG en 2010 Dr Makalé Traoré, a clairement affirmé qu’elle ne travaillerait plus jamais avec lui. Elle l’a fait savoir ce dimanche à l’occasion de l’assemblée générale du fouty-lafidi à Matoto

« Moi, je ne peux pas travailler avec le Professeur Alpha Condé. Je l’ai déjà dit, je l’ai dit depuis 2015 c’était sur Espace, j’ai dit même s’il est au pouvoir 20 ans moi Makalé Traoré je ne veux pas travailler avec lui. C’est clair. Donc franchement laissez-moi tranquille avec cette histoire, j’ai vu ce que j’ai vu, j’adore mon pays, moi je dis non », dit-elle.

Alors que le parti au pouvoir se vante de remporter l’élection dès le 1er tour avec un score fleuve, Dr Makalé Traoré trouve impossible que le Professeur Alpha Condé remporte une fois de plus ce scrutin.

« Le coup fatal c’est le départ. En langue française quand quelque chose est fatal c’est que c’est mort, ça vous le savez. Moi je dis coup KO. Mais je vous assure que moi je crois aux Guinéens. J’y crois parce que je connais le pays. J’y crois parce que je ne suis pas effrayée par les gens qui portent les tee-shirts et qui dansent. J’y crois parce que j’ai des retours, j’y crois parce que les Guinéens ne veulent plus de ce régime. Et le coup KO il viendra de moi, il ne peut pas venir d’Alpha c’est pas possible. Ce n’est pas possible, à moins qu’on prenne les urnes et qu’on prenne toute la Guinée en otage, il est impossible qu’aujourd’hui le Professeur Alpha Condé remporte les élections en Guinée », a-t-elle déclaré.

Maciré Camara