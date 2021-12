Makanéra au Cardinal Robert Sarah sur la rebaptisation de l’aéroport : « même Dieu n’a pas fait l’unanimité »

Alhousseny Makanéra appelle les guinéens à faire la différence entre la personne physique du Cardinal Robert Sarah et la religion chrétienne afin d’éviter que la dernière sortie du cardinal n’occasionne une guerre de religion.

« Je ne suis pas tout à fait d’accord avec le Cardinal Robert Sarah mais je voudrais dès l’entame faire une distinction entre la personne physique du Cardinal Robert Sarah et la religion chrétienne, parce que cette remarque est très importante puisque malheureusement, j’ai vu certains qui disaient que ça veut prendre l’allure d’une guerre de religion. Je respecte beaucoup le christianisme, je respecte beaucoup le Cardinal Robert Sarah mais il n’en demeure pas moins un humain qui a ses émotions, ses sentiments, ses forces et ses faiblesses », a indiqué Alhousseny Makanéra Kaké.

Quand à la réaction du saint homme sur la rebaptisation de l’aéroport international de Conakry au nom du président Ahmed Sékou Touré, Makanéra affirme que même Dieu n’a fait l’unanimité dans l’histoire du monde.

« Par rapport à sa sortie, je voudrais rapidement faire remarquer une chose : quand il s’agit de l’aéroport de Conakry, il dit qu’il n’est pas d’accord parce que Sékou Touré, c’est un homme qui fait polémique, donc par conséquent c’est un homme qui ne fait pas l’unanimité. Je voudrais dire à Monsieur Robert Sarah que dans l’histoire du monde, même Dieu n’a pas fait l’unanimité, encore moins les prophètes, parce qu’il le sait Jésus (PSL) a été crucifié parce qu’il ne faisait pas l’unanimité, Mohamed (PSL) a été chassé de La Mecque parce qu’il ne faisait pas l’unanimité. D’ailleurs, quand on prend le christianisme tel qu’il est aujourd’hui, c’est environ 2,4 milliards d’âmes, mais à l’intérieur du christianisme, les catholiques, l’église qu’ils représentent ne représente que 1,7 milliards, donc même les chrétiens en leur sein ne font pas l’unanimité derrière l’église catholique. Donc, quand il dit qu’on ne devait pas rebaptiser l’aéroport de Conakry parce qu’il n’y a pas l’unanimité, je n’arrive pas à le comprendre. Lui-même est catholique, quand sur 7 milliards et demi d’êtres humains, il n’y a que 2,4 milliards de chrétiens, et sur les 2,4 milliards de chrétiens il n’y a que 1,3 et quelques milliards de catholiques mais cela ne l’a pas empêché d’être chrétien. Ce qui est constant, Sékou Touré c’est un grand homme, il fut pour l’Afrique et le monde un héros. Personne ne pourra l’effacer. Mais je voudrais quand même attirer l’attention des internautes que lorsque Monseigneur Robert Sarah apporte un jugement sur le Feu Ahmed Sékou Touré, on doit voir derrière lui l’église catholique. Et l’église catholique a joué un rôle important dans la pénétration coloniale en Afrique », a déclaré le président du FND.

Maciré Camara