Makanéra aux assises nationales : « il faudrait que nous acceptions de nous inscrire dans la ligne du discours du président »

Présent ce mardi 22 mars 2022, au palais Mohammed V pour assister au lancement officiel des assises nationales, le président du parti FND, allié du RPG Arc-en-ciel, Alhoussény Makanéra Kaké s’est dit heureux du contenu du discours du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya.

« Mes impressions sont très bonnes pour la simple raison que les discours qui ont été tenus sont des discours rassembleurs. Celui surtout du président de la transition rassure. Aujourd’hui, mon souci et mes prières, c’est de traduire dans les réalités le discours du président de la transition. Et je suis convaincu d’une chose, la volonté du président seul ne suffira pas, la volonté du gouvernement ne suffira pas. Il faudrait que nous les Guinéens, dans la majorité que nous acceptions de nous inscrire dans la ligne du discours du président et faire en sorte que nous puissions transcender nos différences, pardonner pour ceux qui doivent pardonner pour qu’on puisse construire une Guinée unie, et forte qui va rapidement rejoindre sa place sur le banc des nations émergentes. Parce qu’on a tous les atouts, ce qu’il faut, c’est un bon leadership, la volonté commune de faire progresser notre nation. Si tous ces ingrédients sont là, vraiment, bonjour l’émergence de notre pays. »

Youssouf Keita