Makanéra brûle Cellou et Sidya : « leur ligne de défense est une déception »

Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, deux anciens Premiers ministres et deux poids lourds de la scène politique guinéenne sont sommés de quitter leurs domiciles respectifs dans le cadre de la campagne de récupération des biens de l’État. Alhoussein Makanéra Kaké est revenu sur cette situation largement commentée dans le pays et au-delà.

« C’est une déception. Pour la simple raison, c’est eux qui étaient pressentis pour être président de la République. S’ils sont partis pour demander des domaines à un président de la République tout en sachant qu’un président de la République est chef de l’État mais il n’est pas le propriétaire de l’État et que ce dernier fasse un décret à leur profit qu’ils acceptent, mais si eux ils sont présidents ils vont prendre tout pour eux-mêmes. Moi je pense que leur ligne de défense là, franchement, ils devaient abandonner ça. Ça ne leur fait pas honneur, parce que même sans rentrer dans le détail, si le bien on dit c’est pour le public, si on doit céder, on cède à ceux qui sont nécessiteux. Mais vous ne pouvez pas avoir des dizaines de maisons, ceux qui dorment à même le sol, ils n’ont rien, ce qui appartient à tous, vous dîtes c’est le président qui m’a donné ça. Même moralement c’est inacceptable. Et ce qui est grave, quand je prends Monsieur Cellou Dalein Diallo, mais c’est eux qui ont rasé Bambeto. Certains n’avaient même pas où rentrer. Il a même dit à cette époque qu’il ne faut pas parler de droits de l’homme, parce qu’on veut ouvrir les routes. Lui aujourd’hui c’est pas un problème de logement, parce qu’il a des maisons un peu partout à travers Conakry. Et lui, aller maintenant défendre que c’est le président qui m’a donné, alors que c’est eux qui étaient censés être des intellectuels pour dire au président qu’il ne peut pas donner. Et là où c’est gâté même c’est de dire le président m’a dit d’acheter. Si le président prend un décret là-bas, on appelle détournement de pouvoir. C’est-à-dire le pouvoir est censé servir l’intérêt général. Maintenant si on prend ce décret là pour attribuer une parcelle à une personne, on l’a détournée de son objet. Il faudrait qu’il le sache. Maintenant particulièrement là où il y a Monsieur Cellou Dalein Diallo, là-bas c’est un domaine public de l’État, parce que pour que le domaine public de l’État sorte de ce domaine là pour aller dans le domaine privé, il faut que l’objet pour lequel il a été désigné domaine public soit éteint. C’est-à-dire on appelle là-bas Cité ministérielle. Si on prenait la capitale, on transférait à Kankan par exemple, on ne peut plus mettre les ministres là-bas, en ce moment, on peut prendre un décret pour déclasser le lieu en privé. Et pour vendre un bien de l’État, on met tous les Guinéens au même niveau et à égalité de chance. Mais dès qu’on dit prenez le décret pour vendre à telle personne alors le principe est gâté, personne ne peut défendre ça. Moi la seule chose que je pense aujourd’hui utile c’est de faire une justice transitionnelle, leur permettre d’avoir suffisamment de temps pour quitter le lieu, mais je crois qu’eux-mêmes devraient se gêner de voir qu’on a cassé la maison des pauvres, ils ont quitté, eux ils ont plusieurs maisons et ils cherchent à rester parce qu’ils sont plus forts que les autres. Même si le CNRD acceptait, eux ils ne devaient pas accepter. Qu’est-ce qu’ils vont dire à ces gens-là qui doivent voter pour eux, qui ont été délogés, les maisons cassées. », a réagi l’ancien ministre de la communication d’Alpha Condé.

Maciré CAMARA