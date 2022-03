Makanéra corrige Gaoual Diallo : « le ministre, le président ne peuvent pas donner de parcelles aux retraités »

Lors d’une conférence de presse qu’il a animée le vendredi 24 mars dernier, Alhoussein Makanera Kaké, président du Front national pour le développement (FND), s’est prononcé sur la récupération des biens de l’Etat.

Sur la question, l’ancien ministre de la Communication, dira clairement qu’il soutient absolument cette opération. « Par contre, je voudrais quand même que cela puisse avoir un visage humain en respectant les règles de l’art. Certains individus ne peuvent pas s’accaparer des biens de l’Etat quand ils ont une certaine condition de vie, nettement supérieure à la moyenne des conditions de vie des Guinéens. C’est pourquoi c’est quelque chose que je soutiens. », a-t-il indiqué.

Poursuivant, Makanéra Kaké a aussi évoqué la question des 8 mille parcelles que le CNRD a promises aux retraités. Il a indiqué que pour éviter qu’il y ait une nouvelle transition, il faut qu’à chaque fois qu’on est en train de poser des actes qu’on soit convaincu que ces actes pourront tenir longtemps.

« Par contre, je suis étonné au même moment qu’on n’est en train de récupérer les biens de l’Etat, j’entends le ministre de l’Habitat qui dit qu’ils sont prêts à donner 8 mille parcelles aux retraités. Comment ? Ils ont quelles qualités de donner le bien de l’Etat? C’est pourquoi moi je pense que vous les journalistes, vous devez poser des questions au ministre de l’Habitat d’abord de l’opportunité et de la légalité de l’acte qu’il pose. Pour éviter qu’il y ait une nouvelle transition, il faut qu’à chaque fois qu’on est en train de poser des actes qu’on soit convaincu que ces actes pourront tenir longtemps. Et pour que ces actes puissent tenir longtemps, il faut que ces actes soient conformes à la loi. A partir du même moment où le code domanial et foncier est nettement clair, j’ignore exactement l’article mais vous pouvez lire autour de l’article 120,124 comme quoi le domaine de l’Etat ne peut être donné à titre gratuit ou vendu à une valeur inférieure à sa valeur vénale. Ça c’est une loi. Et la plus petite des lois est au-dessus du plus grand acte réglementaire, c’est-à-dire le décret. Donc sur le plan de la légalité, le ministre, le président ne peuvent pas donner de parcelles aux retraités. Ça c’est sur le plan de la légalité. L’opportunité, d’abord sur la source de ces 8 mille parcelles, j’ai écouté le ministre dire mais j’ai failli pleurer. Il dit que « quand on va pour lotir les domaines, un tiers des domaines doit revenir à l’Etat. Quand je sais dans la constitution, la propriété est garantie, inviolable. Comment le ministre peut retirer un tiers des biens d’un citoyen ? Quel est l’article qui le dit ? Ça n’existe pas, je ne dis pas que ça ne se faisait pas mais c’est une injustice. » Et d’ajouter ceci: « Quand on dit refondation de l’Etat, nous nous estimons que c’était de corriger ces injustices mais pas les légaliser. Donc, s’ils ont 8 mille parcelles qui ont été retirées d’une manière pas du tout catholique, la première des choses à faire, c’est de chercher à retourner ces parcelles aux propriétaires. Souvent, on a retiré ça à des pauvres, les gens ils lotissent les parcelles pour vendre pour pouvoir vivre. Vous vous prenez un tiers de ça, alors qu’aucune loi ne le dit.Troisièmement, est-ce que c’est les retraités seulement qui sont pauvres. Il y a des retraités ici qui peuvent payer 100 actifs. Il y a des actifs qui ont des salaires mais qui ont des dettes. Il y a des retraités ici, ils ont des immeubles partout à Conakry. Mais quand vous dites on prend 8 mille parcelles, on donne aux retraités et ceux qui ont été retraités avant eux, ils ont un salaire inférieur à celui de ceux qui viennent d’aller à la retraite. Et si vous leur donnez 8 mille parcelles, et ceux qui viendront après eux?. C’est pas comme ça on repartit le bien de l’Etat. Donc sur cette question, je voudrais que vous et moi, nous cherchions à convaincre le ministre, pourquoi pas tout le CNRD pour revoir ça », a-t-il ajouté.

Christine Finda Kamano