Makanéra de retour en Guinée : « aucun Guinéen ne doit être plus fort que nos institutions »

Comme annoncé récemment, l’ancien ministre guinéen de la Communication Alhoussein Makanéra Kaké a regagné vendredi, 2 septembre la Guinée.

Arrivé à bord du vol régulier d’Air France, le président du FND [Front national pour le développement] rentre après cinq mois d’absence entre Paris et Istanbul.

Makanéra dans l’avion…

Dans la capitale française, M. Makanéra qui a des soucis de santé a fait son check-up avant de s’envoler pour la Turquie ou il y passera un moment avec épouse et enfant.

« Bientôt, nous allons boucler les 12 premiers mois de la transition. Je voudrais appeler tous les acteurs de la société politique, civile pour qu’on se concentre tous pour la réussite de cette transition. Et pour moi, la seule façon de réussir cette transition, c’est de faire en sorte qu’au sortir de cette transition, aucun Guinéen ne soit pas fort que nos institutions, c’est-à-dire que le départ d’un individu ne doit pas affecter le bon fonctionnement de nos institutions. Pour cela, il faut une justice complètement indépendante et une armée républicaine qui n’obéit qu’aux lois. Pour terminer, je rappelle que chaque Guinéen a son mot à dire. Pas de traitement de faveur pour un président ou particulier pour un citoyen lamba quand il faut parler de l’avenir de notre grand pays et fier peuple de Guinée », a confié à Mediaguinee Makanéra qui prend un petit repos avec sa famille avant de rejoindre le ring politique, actuellement très agité.

Aussi faut-il noter qu’Alhoussein Makanéra est l’un des tout premiers alliés d’Alpha Condé qui a pris son courage à deux mains pour appeler dans les médias les militants de l’ex-président à garder le cap, au lendemain du putsch du 5 septembre dernier.

Mayi