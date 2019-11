Makanéra Kaké : ‘’environ 700 000 personnes sont sorties. Depuis 1995, je n’ai jamais vu une telle mobilisation pour un chef d’Etat’’

Texte actualisé- Le président Alpha Condé a été accueilli ce jeudi 31 octobre par une foule de partisans massivement mobilisés pour venir le réceptionner à l’aéroport de Conakry. Face à cet état de fait qu’il considère comme une extase, l’ex-ministre de la Communication Alhousseiny Makanéra Kaké a affirmé que cette manifestation était une réplique cinglante au Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC). Selon Alhousseiny Makanéra Kaké, de sa mémoire d’homme, jamais pareille mobilisation n’avait été faite pour une manifestation ou réceptionner un chef d’Etat depuis 1995.

« Aujourd’hui chez moi c’est de l’euphorie, je peux même dire c’est l’extase, parce que de ma mémoire d’homme depuis 1995 je suis à Conakry je n’ai jamais vu autant de mobilisation pour une manifestation ou pour la réception d’un chef de l’Etat. C’est que j’ai vu aujourd’hui c’est du jamais vu. Ce qui m’a donné deux certitudes au moins, la première je suis humain je vais mourir, la seconde Alpha Condé est structuré par la quasi-totalité des Guinéens en général et particulièrement ceux de Conakry. C’est pourquoi je me dis que c’est une fierté pour moi aujourd’hui d’avoir été un élément parmi les organisateurs de cette présente manifestation.

Ce que je ressens aujourd’hui, c’est qu’il y a un sursaut national en faveur de la nouvelle Constitution et surtout les Guinéens se reconnaissent dans les actes que le président de la République est en train de poser et que ces Guinéens sont hostiles à cette catégorie de Guinéens qui véhiculent des messages négatifs de la Guinée et qui veulent prouver que la Guinée est un pays qui est presque dans l’implosion, qui est au bord de la faillite, constituée de Guinéens désespérés qui ne croient plus en l’avenir. Je crois que c’est la cinglante réplique aujourd’hui qui a été donnée et d’ailleurs qui a été un élément de motivation parce que nous-même les organisateurs on ne s’attendait pas à un tel résultat.

Je crois que c’est en réaction de ce que le FNDC a fait véhiculer comme message en faisant croire que le président Alpha Condé c’est un homme isolé et les Guinéens, ce sont des hommes désespérés. C’est en réplique à cette situation que les Guinéens se sont massivement mobilisés et qui aujourd’hui viennent boucler la boucle sur un éventuel débat sur l’opportunité de la Constitution ou pas. Ils [les membres du FNDC] sont sortis avec 30.000 personnes, nous sommes sortis avec environ 700.000 personnes. Eux ils ne sont pas d’accord, nous nous sommes d’accord, qu’est-ce qu’on fait ? Je crois la réponse à cette question il n’y a pas d’ambiguïté on va au référendum », a-t-il affirmé.

Maciré CAMARA